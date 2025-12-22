Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Recital de música antigua y villancicos en la iglesia ovetense de las Salesas

La iglesia de las Salesas.

La iglesia de las Salesas.

Elena Fernández-Pello

Elena Fernández-Pello

Oviedo

La Orquesta Clásica AMDG y el Coro Amici Artium, con las sopranos solistas Sonsoles Calero y Ana María Peinado y bajo la direccion de Pablo Laspra, ofrecerán hoy en Oviedo un recital de música antigua y villancicos, a las 20.30 horas en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, la de las Salesas. El acceso es libre y gratuito.

Más de 50 músicos interpretarán un repertorio de clásicos y canciones de tradición popular, con composiciones de Vivaldi, Bach, Haendel y Mozart, entre otros, y se estrenará el villancico "Ha nacido en Belén", de Pablo Laspra, dedicado a la Compañía de Jesús.

Los promotores del concierto anuncian que el programa "equilibrará el rigor litúrgico barroco con obras como el ‘Gloria’ de Vivaldi o el ‘Concierto en Re Mayor de Haendel" y "la emotividad y riqueza armónica de compositores contemporáneos como John Rutter y Karl Jenkins". Culminará con una selección de clásicos villancicos navideños, arreglados para orquesta y coro.

En la organización de este concierto de Navidad han colaborado la Asociación FilmMusic Live! y la Compañía de Jesús en Asturias, con el apoyo de la Fundación Loyola Asturias, el Colegio San Ignacio y sus asociaciones de padres y antiguos alumnos.


