"Versos en Navidad" regresa al Campoamor con Ainhoa Arteta
La iniciativa "Asturias, capital mundial de la poesía" vuelve a traer al teatro Campoamor a Ainhoa Arteta (Tolosa, Guipuzcoa; 1964) para el programa "Versos en Navidad". Será mañana 23 de diciembre a las 20.00 horas cuando la soprano ofrezca un recital, junto a José Luis Sola y acompañados al piano por Josu De Solaun, que va camino a convertirse en un clásico de las fechas navideñas.
El concierto está organizado con la colaboración de la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo, Ediciones Nobel, RTPA y LA NUEVA ESPAÑA. La primera parte del programa incluye obras de Antonio Vivaldi, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini y Charles Gounod. En la segunda se interpretarán composiciones de Gabriel Olaizola, Fréderic Chopin, Manuel de Falla, Adolphe Adam y Irving Berlin, además de villancicos populares.
Las entradas para asistir al recital se pueden adquirir al precio de 35 euros (butaca de patio, platea y entresuelo), 30 (butaca de principal) y 25 (butaca de anfiteatro y general) en la taquilla del Campoamor y a través de internet.
Este es el segundo año que "Asturias Capital de la Poesía" cuenta con la soprano vasca en su concierto de Navidad. El año pasado obtuvo un rotundo éxito en el recital "La voz y los poetas".
