Viaje coral en la Catedral con el joven talento de Lumen

Las fechas navideñas son por antonomasia el momento ideal para aprovechar las ofertas musicales de cada ciudad, con temáticas centradas fundamentalmente en los villancicos o en obras sacras tradicionales. El pasado sábado, en Oviedo, en una abarrotada Catedral, el Coro Joven Lumen hizo su aparición discretamente, desde los laterales del altar mayor para, ya situado en el centro, abrir su concierto de Navidad con una versión en estilo gregoriano del "Adeste Fideles", que, si bien es una pieza de mediados del siglo XVIII, ha sido versionada en multitud de estilos musicales, incluido el canto llano.

Voces perfectamente empastadas, sutiles, con la delicadeza de quien sabe manejar los elementos vocales con extrema exquisitez y con unos pianísimos que asombraban por su tremendo control y buena ejecución. Todo ello hizo que la palabra "excelencia" se quedase corta para calificar el desempeño de los jóvenes intérpretes.

Impresionante y de tremenda profundidad espiritual fue su ejecución del "O Magnum Mysterium", que da nombre al programa musical de cinco actos, una obra compuesta por el americano Morten Lauridsen y muy en estilo de su misa de réquiem "Lux Aeterna", donde las disonancias controladas entre voces no hacieron más que abrir puertas a los sentimientos más profundos y entrañables de los asistentes. Lo lograron con creces.

El concierto rebosó una dinámica percusiva fuera de lo habitual en un coro a capella: pequeños golpes de campana, rítmos a pandero, o golpes en el suelo hechos por el propio coro, hicieron que las piezas se enriquecieran con motivos que mantenían la atención de los asistentes por lo novedoso de la ejecución.

El viaje coral propuesto en el programa resultó convincente y aportó diferentes prismas que llenaron de color el concierto.

El maestro David Domínguez, su director, quien acostumbra a ofrecer hermosas composiciones y arreglos corales, se manejó como pez en el agua y disfrutó del concierto en todo momento. Su rostro lo decía todo. Cuando las afinaciones, rítmicas y, sobre todo, las ejecuciones de las piezas no tienen ni un "pero" es normal estar satisfecho.

Terminó el concierto con un bello bis del "Adeste Fideles", en el que el Lumen Coro Joven hizo cantar a todos los asistentes. Mención especial la ejecución en la dirección del coro de Luis López Aragón, que se puso al frente de la agrupación en una de piezas del programa.

Lo más destacable de esta joven formación es, además de sus ilusiones renovadas por hacerse un hueco en el panorama coral nacional, su calidad interpretativa, un "caviar" musical para degustar en estas fechas tan tradicionales.

En conciertos como el vivido la tarde del pasado sábado queda claro que juventud no es, en absoluto, incompatible con la excelencia musical.