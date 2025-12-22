El villancico-tributo de Antonio Cuesta, el Frank Sinatra ovetense: "Es un homenaje a músicos y cantantes que han hecho verdaderas obras de arte”
El vocalista de “Sinatra& Jobim Project” acaba de grabar en el estudio de Sam Rodríguez, en Lugones, su particular "Noche de Paz", inspirado en los arreglos del "Silent Night" de Johnny Mandel de 2004
Antonio Cuesta acaba de grabar una versión muy particular del villancico “Noche de Paz”, inspirado ene l “Silent Night” de Frank Sinatra. Es el tributo que el “krooner” ovetense dedica al célebre actor y cantante estadounidense, que ha sido y es su referente en “Sinatra& Jobim Project”, la propuesta a la que se lanzó con el artista brasileño Vaudi Cavalcanti, Sam Rodríguez, como director musical, René Ispierto y Leo Duarte. Para la ocasión, Cuesta ha añadido un video con imáganes y una animación en IA.
Cuesta, que reside en La Corredoria donde también trabaja en el café El Carmen, ha grabado su versión en inglés del popular villancico en el estudio que Sam Rodríguez tiene en Lugones, inspirándose en la última canción de Sinatra grabada en estudio. “El ya no estaba, pero utilizaron unos arreglos nuevos de Johnny Mandel, de 2004, y participaron sus antiguos músicos, entre los que se encontraba su hijo, Fran Sinatra Jr., que era director de orquesta y cantante, y también el pianista Bill Miller”, comenta Cuesta. “Es un homenaje a Sinatra y a todos esos músicos y cantantes, que han hecho verdaderas obras de arte”, afirma Antonio Cuesta, que ha puesto voz y mucho sentimiento en este tributo desde Oviedo a La Voz, uno de los grandes artistas, cuyas canciones ya son todo un clásico.
