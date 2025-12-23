Canteli pide a la Policía Local "entregar el corazón" por Oviedo para "mejorar algunos aspectos"

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, mostró este miércoles su perfil más exigente durante el tradicional brindis navideño celebrado en el cuartel del Rubín con efectivos de la Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) y voluntarios de Protección Civil. En un acto marcado por el reconocimiento al trabajo diario de estos cuerpos, el regidor subrayó la necesidad de «entregar el corazón por Oviedo» para alcanzar la excelencia en el cuerpo municipal.

Acompañado por el edil de Seguridad, José Ramón Prado, y el comisario principal de la Policía Local, Javier Lozano, Canteli brindó junto a los responsables de Bomberos y Protección Civil, Alejandro Díez y José Carlos Posada. Durante su intervención, insistió en que vestir el uniforme debe implicar «carácter, cariño y dedicación» hacia la ciudad, y animó a los efectivos a «mejorar aspectos» con pequeños gestos cotidianos. En ese sentido, pidió «no mirar hacia otro lado» ante conductas incívicas como el mal estacionamiento o combatir la suciedad en la vía pública. «Yo, si veo una bolsa, la recojo», apuntó el regidor, convencido de que estas mejoras harían a los agentes de Oviedo «distintos y mejores que otros policías».

Canteli reconoció la labor del comisario Lozano, al que atribuyó el impulso de mejoras dentro del cuerpo, antes de cerrar el acto con un brindis «por vosotros, por vuestras familias y por Oviedo».

Zona de Bajas Emisiones

Minutos antes, el alcalde abordó en el Ayuntamiento diversos asuntos de actualidad. Sobre la implantación de la Zona de Bajas Emisiones, que entrará en vigor el 1 de enero, aseguró que será una medida «muy light», con un impacto mínimo en la circulación, orientada a lograr una ciudad más limpia y saludable.

También dijo que apoya «a muerte» a Mario Arias de cara al futuro congreso local del PP y, respecto al pacto presupuestario con IU, defendió los acuerdos entre formaciones diferentes «cuando existe voluntad de trabajar por Oviedo», aunque también criticó a PSOE y Vox, a los que acusó de oponerse «sistemáticamente» a proyectos estratégicos. Destacó especialmente los frutos del entendimiento con IU, como la promoción de 300 viviendas, cuyas obras comenzarán en 2026.

Por último, valoró positivamente el ambiente navideño, con un notable aumento de visitantes. Según Canteli, este dinamismo se traduce en más empleo y más población joven para Oviedo.