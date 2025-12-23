El Desarme reparte trescientos menús solidarios por Nochebuena: "Es una obligación"

«Este menú es muy importante para nosotros, somos migrantes y estas acciones nos ayudan mucho a salir adelante». Esas fueron las primeras palabras de Arturo Hernández, cubano que llegó al Principado de Asturias hace una década, después de recoger la bolsa de comida junto a su familia. Esta iniciativa impulsada por la Cofradía del Desarme, Otea, Coca-Cola y por la Cocina Económica de Oviedo llenará la mesa de más de un centenar de familias con pocos recursos esta Nochebuena.

Veintinueve restaurantes de la capital del Principado colaboraron en esta acción solidaria elaborando sus mejores platos navideños, unos 300 menús aproximadamente, y los 16 voluntarios de Coca-Cola se encargaron de toda la logística. «La colaboración de todos estos establecimientos es un gran ejemplo y una manera de poner en valor el gran trabajo que hace la Cocina Económica para ayudar a aquellos que lo necesitan en estas fechas», explicó Fernando Corral, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de hostelería y turismo en Asturias (Otea).

«Este es el quinto año que conseguimos sacar adelante esta iniciativa. Es, prácticamente, una obligación venir a colaborar con esta gente para que se sientan arropados en estas fechas», apuntó Leopoldo Viñuela, cofrade del Desarme. «Hay menús muy variados. Cada restaurante prepara sus platos más representativos y siempre lo hacen con mucho esmero», concluyó.

«Es una alegría poder compartir esta comida con la gente que acude habitualmente a nuestra casa durante todo el año. Es un contraste, estas personas son muy agradecidas y siempre se van muy contentos de aquí», señaló Sor Carmen Lorenzo, responsable de la Cocina Económica, que destacó que «hay más gente que otros años».