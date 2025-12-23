Gaspar Llamazares se lanza al mundo de los podcasts con "El Oviedo que seremos"
El primer episodio está previsto para las próximas fechas, podrá seguirse a través de Spotify y YouTube
El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo anunció el próximo estreno de "El Oviedo que seremos", un nuevo podcast promovido por su portavoz municipal, Gaspar Llamazares, que nace como un espacio de reflexión, análisis y diálogo en torno al presente y el futuro de la capital asturiana. La iniciativa pretende abrir un canal estable de comunicación para abordar el debate sobre la ciudad desde una perspectiva sosegada y alejada del enfrentamiento político.
A lo largo de los distintos episodios, el podcast abordará cuestiones clave de la agenda municipal, como el desarrollo de los barrios, la cultura, la sostenibilidad, los servicios públicos y las decisiones políticas que marcarán la evolución de Oviedo en los próximos años. El formato busca incorporar diferentes voces y miradas, con el objetivo de ofrecer un enfoque plural sobre los principales retos y oportunidades de la ciudad.
El primer episodio está previsto para las próximas fechas y el podcast podrá seguirse a través de plataformas como Spotify y YouTube. Además, los contenidos se difundirán mediante las redes sociales del propio programa y de IU Oviedo, con la intención de llegar a un público amplio y fomentar la participación y el interés de la ciudadanía en el debate sobre el futuro del municipio.
