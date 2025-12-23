Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gaspar Llamazares se lanza al mundo de los podcasts con "El Oviedo que seremos"

El primer episodio está previsto para las próximas fechas, podrá seguirse a través de Spotify y YouTube

Gaspar Llamazares

Gaspar Llamazares / Fernando Rodríguez

Pelayo Méndez

Oviedo

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo anunció el próximo estreno de "El Oviedo que seremos", un nuevo podcast promovido por su portavoz municipal, Gaspar Llamazares, que nace como un espacio de reflexión, análisis y diálogo en torno al presente y el futuro de la capital asturiana. La iniciativa pretende abrir un canal estable de comunicación para abordar el debate sobre la ciudad desde una perspectiva sosegada y alejada del enfrentamiento político.

A lo largo de los distintos episodios, el podcast abordará cuestiones clave de la agenda municipal, como el desarrollo de los barrios, la cultura, la sostenibilidad, los servicios públicos y las decisiones políticas que marcarán la evolución de Oviedo en los próximos años. El formato busca incorporar diferentes voces y miradas, con el objetivo de ofrecer un enfoque plural sobre los principales retos y oportunidades de la ciudad.

El primer episodio está previsto para las próximas fechas y el podcast podrá seguirse a través de plataformas como Spotify y YouTube. Además, los contenidos se difundirán mediante las redes sociales del propio programa y de IU Oviedo, con la intención de llegar a un público amplio y fomentar la participación y el interés de la ciudadanía en el debate sobre el futuro del municipio.

