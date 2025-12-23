Marisa Ponga denuncia el “paripé” del Ayuntamiento de Oviedo en participación y cooperación

Una vez finalizado el Consejo Sectorial de Cooperación con carácter extraordinario, la concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga, denunció el "paripé" que supone la actuación del equipo de gobierno del PP en materia de participación ciudadana y cooperación al desarrollo. "En lugar de revertir los recortes o comprometerse a definir una estrategia para la cooperación al desarrollo, la edil ha usado el consejo para invitar a las entidades a hacerse una foto", señaló Ponga.

Ponga criticó que la convocatoria extraordinaria del Consejo Sectorial de Cooperación limita la capacidad de las entidades para presentar propuestas y debatir los asuntos incluidos en el orden del día, lo que, a su juicio, vacía de contenido la participación y convierte el órgano en un mero ejercicio de imagen. La edil advirtió además de que esta práctica incumple el reglamento del propio consejo, que obliga a celebrar al menos una reunión ordinaria cada seis meses, una norma que, según señaló, el equipo de gobierno estaría vulnerando de forma reiterada

"Convocar un consejo extraordinario sin contenido y saltarse las normas que regulan estos órganos no es solo una falta de respeto hacia las entidades y colectivos que trabajan en cooperación, es una forma de gobernar que debilita la solidaridad internacional y anula la participación ciudadana en Oviedo", explicó la edil socialista.

Ponga enmarcó esta situación en lo que calificó como una política continuada de recortes en cooperación internacional, recordando que desde 2023 el gobierno municipal ha reducido en más de un 44 % el presupuesto destinado a estos programas, ha eliminado las ayudas a emergencias humanitarias y ha pasado a convocar las subvenciones de forma bianual, con una notable disminución de la financiación de los proyectos aprobados, lo que dejaría a las entidades sin nuevas convocatorias hasta 2027.