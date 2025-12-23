Oviedo apuesta por la «amabilidá» para ser Capital Europea de la Cultura

a candidatura con la que Oviedo optará a ser Capital Europea de la Cultura en el año 2031 apuesta por la «amabilidá» como hilo conductor que abra las puertas del primer corte, que tendrá lugar hacia el próximo mes de febrero, aunque todavía no hay fechas definitivas. Es la idea fuerza que reunió este martes al Ayuntamiento de Oviedo, el Principado y los responsables técnicos de una candidatura que vivirá en 2026 un año decisivo para que Asturias sea epicentro de la cultura europea cinco años después.

El alcalde, Alfredo Canteli, fue el encargado de poner el broche a la presentación de un documento de sesenta folios de síntesis sobre las fortalezas, aspiraciones y objetivos para ser capital europea de la cultura. «Jugamos un partido que no es solo importante para Oviedo, sino para Asturias», subrayó Canteli, quien se mostró convencido de que «podemos conseguirlo» tras valorar el apoyo recibido de otras instituciones, entre las que destacó al Gobierno del Principado y, en particular, al presidente, Adrián Barbón, y a la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez. «Es una candidatura buena y que hay que reforzar con el convencimiento de que lo vamos a lograr», afirmó Canteli, quien estableció un paralelismo con «el partido del ascenso» que el Oviedo ganó el pasado mes de junio. El Alcalde animó a todos los componentes que integran el equipo de la candidatura «a aprovechar el receso» de mes y medio «para mantenerse todos en forma hasta que llegue la defensa de la candidatura», y también «a pelear» por la superación del primer corte.

Equipo redactor del dosier de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031. / Luisma Murias

El director de la candidatura, Rodolfo Sánchez, reveló el impulso que han supuesto para la candidatura dos mensajes recibidos en la fase de preparación de la misma. «Como ha pasado tantas veces en la historia de Asturias, el mejor diagnóstico vino de fuera», comentó Sánchez. Una de esas ideas llegó de Paula Mota, una de las asesoras internacionales de la candidatura, que contribuyó al éxito de la ciudad portuguesa Évora para su selección como capital europea de la cultura en 2027: «Le impresionó el hecho de que los asturianos compartiéramos nuestros símbolos identitarios al ver que uno de nuestros mejores escanciadores es el guineano Salvador Ondó, en la fiesta del Primer Peregrino en la plaza de la Catedral».

La otra gran idea llegó del científico Carlos López Otín, quien valoró positivamente el proceso puesto en marcha para ser capital europea de la cultura y confesó que «en Asturias había encontrado el exposoma amable, todos esos factores externos que conducen al bienestar físico y mental, sus gentes, dietas, clima, equilibrio social». A partir de esta pista, el equipo redactor, abundó su director, «parecía haber encontrado algo con lo que trabajar, pero sin olvidar las debilidades a las que tenemos que hacer frente, como los problemas del desequilibrio demográfico, la soledad no deseada y ser una de las poblaciones que va camino de ser la región más envejecida de Europa».

El primer examen, con corte incluido, para febrero

¿Y en qué consiste la amabilidá, así en asturiano, que será más que un nuevo lema el hilo conductor de la candidatura? Pues es la respuesta a las debilidades de Asturias y a las amenazas que afronta Europa. «La amabilidad se nos mostró como una forma de conciliar generaciones y de afrontar nuestras carencias, pero también como una poderosa herramienta transformadora con la que Europa podía encarar la crisis que amenaza el proyecto comunitario», detalló Rodolfo Sánchez.

El director de la candidatura puso el foco sel que está llamado a ser «uno de los grandes legados» del proyecto de capitalidad europea cultural: «Transformar la Fábrica de Armas de La Vega en un lugar para la convivencia, la cultura y la investigación nos parece un símbolo de lo que queremos conseguir.La amabilidá es nuestra misión», recalcó, y «el único camino posible para abandonar la senda de la creciente tensión social, poblada de indiferencia, soledad, individualismo y hostilidad».

La directora artística de la candidatura, la canaria Natalia Álvarez Simó, profundizó en el significado y sentido de la candidatura de Oviedo. «La cultura no solo refleja el mundo sino que lo transforma.La amabilidá es una elección de la forma en la que queremos vivir con nosotros y con el entorno», planteó Simó. El documento a defender ante un comité de doce expertos europeos se estructura en torno a tres ejes, bautizados también con palabras en asturiano: «el abellugu , como el refugio donde todas y todos no sentimos acogidos, un espacio que protege y escucha, es la amabilidad como hopitalidad; el segundo, el orbayu,la lluvia fina y constante que permite tener un territorio fértil donde todo se mezcla. Aquí se mezclarán disciplinas, lo viejo con lo nuevo, la tradición con la vanguardia; y el tercero, la sestaferia como trabajo comunitario que representa el trabajo en cooperación».

El Principado estuvo representado en la puesta de largo del documento de la candidatura por el director general de Política Lingüística, Antón García, quien aseguró que el Gobierno asturiano «se suma muy prestosamente» a esta iniciativa de la capitalidad europea. También acudieron por los grupos municipales Javier Ballina (PSOE) y Cristina Pontón (IU).

«Nos parece que el intercambio entre instituciones y organizaciones es fundamental para sacar adelante cualquier proyecto alrededor de la cultura», valoró Antón García. El director general de Política Lingüística también manifesttó su convencimiento en superar el primer corte para que la candidatura de Oviedo sea una de las finalistas. Rodolfo Sánchez, por su parte, apuntó que la incorporación del asturiano, «una lengua minoritaria, es una de las fortalezas de nuestra candidatura. Europoa se esfuerza mucho en proteger esas lenguas y somos los únicos candidatos españoles que la tenemos».

El proceso de selección entra en un periodo decisivo. El próximo 15 de enero se conocerá la fecha del examen a la candidatura de Oviedo, que el equipo de trabajo espera «que sea en la primera o segunda semana de febrero». Será un examen de hora y media ante un comité de doce expertos europeos.

Nada más terminar las entrevistas se conocerán las ciudades finalistas y se abrirá un periodo de, en principio, 8 meses para definir el proyecto y conocer la ciudad elegida. Oviedo compite con Las Palmas, Jerez, Toledo, Burgos, Granada, Palma de Mallorca, y el pueblo valenciano de Potries y quizá León yPamplona, aunque este ayuntamiento hizo pública su retirada días atrás.n