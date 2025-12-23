Oviedo quiere sacar el máximo provecho a los centros asturianos repartidos por todo el mundo: planea intercambios culturales a dos bandas

El Gobierno municipal es consciente de que no puede afrontar los retos culturales para los próximos diez años en solitario.Por eso, durante los últimos meses, ha ido recabando el apoyo de los grandes concejos asturianos, de la Junta General y del Ejecutivo regional para afrontar la candidatura de Oviedo a capital europea de la cultura en 2031. Una cooperación que aspiran a prolongar en el tiempo. Por un lado, el Plan Estratégico Cultural (PECO), aprobado el lunes con amplia mayoría, propone crear redes de colaboración permanentes con las fundaciones municipales de cultura de Gijón, Avilés, Siero, Langreo, Mieres, la Federación Asturiana de Concejos así como la consejería de Cultura. No es lo único. También promueve un protocolo para formalizar intercambios con siete ciudades cantábricas y crear además una red cultural del Noroeste con Oviedo, León, Zamora, Galicia y el norte de Portugal. Junto al Principado, se propone desarrollar acciones y programas culturales dentro de la comisión del Arco Atlántico, integrada por las diferentes regiones de España, Francia, Portugal, Irlanda, Reino Unido y Canadá.

Tampoco no quiere dejar pasar por alto las «oportunidades excepcionales» que ofrece la extensa red de Centros Asturianos repartidos por todo el mundo. Sus integrantes son embajadores asturianos dentro de cada uno de los países que los ha acogido y la capital asturiana quiere desarrollar programas de cooperación cultural que enriquezcan tanto a las comunidades en el exterior como al tejido cultural municipal. «Este proyecto puede incluir intercambios de artistas y gestores culturales, residencias artísticas, la participación de los músicos de estas sedes en los festivales que se organizan en Oviedo y giras culturales que lleven la programación de la capital asturiana incluyendo los espectáculos del teatro Campoamor y los conciertos de Oviedo Filarmonía».

También en la geografía carbayona se quiere poner en valor el legado indiano que se manifiesta en edificaciones de notable prestigio como el pasaje de la calle Uría hasta Pelayo, el «barrio jardín» de la urbanización del Prao Picón y la Casa de Chile de la calle Argüelles. «Preservar, difundir e investigar este legado constituye un componente del PECO, no solo por su valor patrimonial intrínseco, sino por su potencial como elemento de conexión cultural con América».

El potencial del monte Naranco no pasa desapercibido en el documento. Uno de los retos es crear un plan piloto que incluya rutas de interpretación patrimonial que integren los monumentos prerrománicos, los paisajes culturales y festivales que combinen la música tradicional asturiana con expresiones contemporáneas, utilizando los monumentos prerrománicos y los paisajes recuperados como escenarios naturales. Asimismo, instan a la recuperación de las actividades agroecológicas tradicionales y el desarrollo de iniciativas culturales que conectasen ambas dimensiones con la ciudadanía urbana y rural.

Nada de esto será posible sin un programa de apoyo al sector cultural y creativo, con ayudas para empresas y entidades sin ánimo de lucro. Asimismo, se creará un programa de acogida al talento creativo, con información sobre oportunidades en la capital asturiana; se convocarán becas para jóvenes creadores y se lanzará el programa «Oviedo CREA», que incluye el reconocimiento, promoción y proyección nacional e internacional de creadores locales; conexiones con la diáspora creativa ovetense y colaboración con entidades privadas y del tercer sector. Todo, durante la próxima década.