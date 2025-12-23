El PP exige a Barbón un "impulso definitivo" para la variante de Trubia

El Partido Popular elevó ayer el tono de sus críticas al Gobierno del Principado por lo que considera una larga cadena de promesas incumplidas y falta de compromiso con Oviedo. El diputado regional José Cuervas-Mons denunció en Trubia la “inacción” del Ejecutivo que preside Adrián Barbón y reclamó un impulso definitivo a la circunvalación de esta localidad, una infraestructura clave para sacar el tráfico pesado del núcleo urbano y acabar con el paso continuo de camiones hacia la factoría de Química del Nalón.

Acompañado por los también diputados autonómicos José Luis Costillas y Sandra Camino, Cuervas-Mons cargó contra el proyecto de Presupuestos del Principado, al que reprochó no contemplar inversiones esenciales para la capital asturiana. “Es necesario pasar de la palabrería a la acción”, afirmó, señalando directamente al consejero de Fomento, Alejandro Calvo, a quien acusó de acumular anuncios sin resultados desde al menos 2021, cuando ya se habló de modificar un convenio que, según el PP, sigue en punto muerto.

El parlamentario popular sostuvo que los continuos retrasos, justificados ahora por el incremento del coste de la obra, evidencian “una clara falta de voluntad política” hacia los grandes problemas de Oviedo. En este contexto, anunció que el grupo parlamentario del PP presentará una enmienda a los Presupuestos regionales para impulsar la redacción del proyecto de la variante de Trubia.

Cuervas-Mons amplió además sus críticas a otras infraestructuras estratégicas, como la Ronda Norte, los antiguos terrenos del HUCA o la unificación de las sedes judiciales, y acusó al Gobierno regional de mantener una actitud sectaria que “condena a Oviedo al estancamiento”. A su juicio, “décadas de planificación se han quedado en promesas vacías”, mientras los problemas se eternizan por falta de diálogo y decisiones firmes.