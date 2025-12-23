Así será la esperada llegada de Papá Noel este miércoles a Oviedo: todos los datos del desfile que recorrerá la ciudad

Oviedo volverá a mirar al cielo (y a las aceras) este miércoles de Nochebuena para comprobar si la magia existe. Spoiler: existe y lleva barba blanca. Papá Noel regresa a las calles de la capital asturiana con su ya esperado desfile navideño, una cita que, edición tras edición, se consolida como uno de los grandes aperitivos festivos antes de la noche más ilusionante del año.

La comitiva echará a andar —o más bien a deslizarse— a partir de las 17.30 horas, cuando Santa Claus haga su aparición estelar subido a su trineo. Nada de renos: este año serán seis elfos, bien entrenados y con espíritu navideño de sobra, los encargados de arrastrar el vehículo por el corazón de la ciudad, acompañados por el inconfundible sonido de la Banda de Gaitas Vetusta, que pondrá banda sonora astur a la tarde más roja y blanca del calendario.

El desfile arrancará en la calle Marqués de Santa Cruz y recorrerá algunas de las arterias más concurridas del centro: Fruela, Jesús, la plaza del Ayuntamiento, Cimadevilla, Rúa y la plaza de la Catedral, antes de continuar por Eusebio González Abascal, Porlier, San Francisco, la Escandalera, Uría y Conde de Toreno. Tras pasar por la plaza del General Ordóñez, la avenida de Galicia y plaza América, el cortejo volverá sobre sus pasos hasta cerrar el círculo en la calle Santa Susana, completando un recorrido pensado para que nadie se quede sin ver —ni saludar— al visitante más esperado del Polo Norte.

Si algo demostró el desfile del pasado año es que la fórmula funciona. Miles de personas, niños con cartas bien apretadas entre las manos y adultos con el móvil preparado, acompañaron a Papá Noel en una tarde donde los villancicos sonaron a gaita y la ilusión se midió en sonrisas. Este miércoles, la escena promete repetirse: paradas improvisadas, peticiones a grito pelado (“¡tráeme la play!” sigue siendo un clásico), fotos exprés y algún que otro intento desesperado de convencer a Santa de que, esta vez sí, se ha sido muy bueno.

Oviedo se prepara así para recibir a Papá Noel como ya es costumbre: llenando las calles, abrigándose bien y dejando que, durante algo más de una hora, la ciudad se convierta en un gran escenario navideño. Porque en Nochebuena, antes de la mesa y los regalos, toca salir a la calle y creer un poco más en la magia.