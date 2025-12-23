Vox denuncia que el Ayuntamiento de Oviedo devuelve más de 11.000 euros de una subvención de Servicios Sociales sin ejecutar
"Es inaceptable que el equipo de gobierno renuncie a más de once mil euros que estaban destinados a mejorar la accesibilidad", señaló Peralta
El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo denunció este martes que el Consistorio devolvió de forma voluntaria 11.107,45 euros de una subvención de 22.475,00 euros destinada al proyecto "Sueve: mejora de la accesibilidad integral de las unidades de trabajo social durante el año 2023". "Es inaceptable que el equipo de gobierno renuncie a más de once mil euros que estaban destinados a mejorar la accesibilidad de nuestros Servicios Sociales, mientras muchas personas siguen encontrando barreras para acceder a la atención que necesitan", señaló la portavoz de la formación conservadora, Sonsoles Peralta.
Vox denuncia que el Plan Anual de Control Financiero del Ayuntamiento para 2025 revela irregularidades en el reintegro de una subvención de 22.475 euros concedida por el Principado para el proyecto "Sueve", destinado a mejorar la accesibilidad en las Unidades de Trabajo Social municipales con fondos europeos Next Generation. Según el informe, la devolución no habría contado con el preceptivo informe de la Intervención General, a pesar de tratarse de un requisito legal conforme a la Ley de Haciendas Locales.
"Es inconcebible que, según el informe, la propuesta de reintegro no se haya sometido al preceptivo informe de Intervención; queremos saber quién asumirá responsabilidades por esta forma de gestionar el dinero público", concluyó Peralta que, en la Comisión de Políticas Sociales, trasladó una serie de preguntas para que el gobierno municipal explique las razones de no ejecutar la totalidad de la subvención.
Suscríbete para seguir leyendo
- Misterioso suceso en Oviedo: investigan la muerte de un hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
- Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
- Este es el barrio de Oviedo más multicultural: tiene vecinos de 78 países y los inmigrantes ya suponen más del 15% del total
- Caos circulatorio en Oviedo: el despegue de las compras navideñas atasca los principales accesos de la ciudad
- Luz para un misterioso suceso en Oviedo: la autopsia descarta un crimen en la muerte del hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
- Graban a un oso devorando a una burra en Oviedo: 'Están al lado de nuestras casas y nos van a comer a nosotros
- El Ayuntamiento de Oviedo inicia la obra para cambiar la empinada escalera de Víctor Sáez por un ascensor
- Suceso con final feliz en Oviedo: una mujer da a luz a una niña en un baño del Centro Cívico