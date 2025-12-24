La salud y el bienestar de tus pies comienza en Clínica Astur

En Clínica Astur, la salud empieza por los pies. Su unidad integral del pie, está especializada en el diagnóstico y tratamiento de patologías del pie en pacientes de todas las edades. Su equipo, liderado por Jesús Carvajal, combina experiencia clínica y tecnología avanzada para ofrecer soluciones eficaces, conservadoras o quirúrgicas, siempre con un enfoque personalizado.

«Solucionar los problemas del pie de los pacientes es nuestra única prioridad» DP. Jesús Carvajal — Director de Clínica Astur

Cirugía avanzada. Realizan cirugía ambulatoria aplicando técnicas de última generación para juanetes, dedos en garra o martillo, neuromas, fascitis plantar y patología ungueal, priorizando la corrección del origen del problema, la reducción del dolor y una recuperación rápida, sin ingreso hospitalario y contando con la experiencia del reconocido nacional e internacionalmente Dr. Rafael Benegas en cirugías complejas.

Estudio biomecánico de la pisada y la marcha. Permite analizar el apoyo y la alineación corporal. A partir de este análisis, diseñan tratamientos y plantillas funcionales personalizadas que alivian sobrecargas y previenen lesiones.

Podología clínica. Callosidades, uñas encarnadas, verrugas y cuidados del pie de riesgo, son tratados en Clinica Astur, apostando por el diagnóstico preciso y la prevención.

«La Clínica Astur cuenta con un grupo quirúrgico de última generación que facilita las operaciones» Dr. Rafael Benegas — Cirujano de la Clínica Astur

Piernas de una niña con marcha en aducción o marcha con la punta de los pes hacia dentro / LNE