Dr. Rafael Benegas

La salud y el bienestar de tus pies comienza en Clínica Astur

Con tres décadas liderando el sector, este centro vanguardista de Oviedo continúa ofreciendo soluciones integrales a los problemas del pie mediante cirugía avanzada, biomecánica y podología clínica

A la izquierda, imagen de un pien antes de operar; y, a la derecha, el mismo pie después de la operación en Clínica Astur

A la izquierda, imagen de un pien antes de operar; y, a la derecha, el mismo pie después de la operación en Clínica Astur

A. A

Oviedo,

En Clínica Astur, la salud empieza por los pies. Su unidad integral del pie, está especializada en el diagnóstico y tratamiento de patologías del pie en pacientes de todas las edades. Su equipo, liderado por Jesús Carvajal, combina experiencia clínica y tecnología avanzada para ofrecer soluciones eficaces, conservadoras o quirúrgicas, siempre con un enfoque personalizado.

«Solucionar los problemas del pie de los pacientes es nuestra única prioridad»

DP. Jesús Carvajal

— Director de Clínica Astur

Cirugía avanzada. Realizan cirugía ambulatoria aplicando técnicas de última generación para juanetes, dedos en garra o martillo, neuromas, fascitis plantar y patología ungueal, priorizando la corrección del origen del problema, la reducción del dolor y una recuperación rápida, sin ingreso hospitalario y contando con la experiencia del reconocido nacional e internacionalmente Dr. Rafael Benegas en cirugías complejas.

Estudio biomecánico de la pisada y la marcha. Permite analizar el apoyo y la alineación corporal. A partir de este análisis, diseñan tratamientos y plantillas funcionales personalizadas que alivian sobrecargas y previenen lesiones.

Podología clínica. Callosidades, uñas encarnadas, verrugas y cuidados del pie de riesgo, son tratados en Clinica Astur, apostando por el diagnóstico preciso y la prevención.

«La Clínica Astur cuenta con un grupo quirúrgico de última generación que facilita las operaciones»

Dr. Rafael Benegas

— Cirujano de la Clínica Astur

Piernas de una niña con marcha en aducción o marcha con la punta de los pes hacia dentro

Piernas de una niña con marcha en aducción o marcha con la punta de los pes hacia dentro / LNE

Cuidar el pie desde edad temprana es fundamental

Una de la problemáticas más habituales en niños y niñas es la marcha en aducción o pies hacia adentro. Las pautas de tratamiento que aconsejan en la Clínica Astur son:

  1. Modificar los vicios posturales y evitar que el niño se siente en forma de W. Además, es preferible no dormir boca abajo.
  2. Potenciar ejercicios y estiramientos de abductores.
  3. Incluir elementos desrotadores como férulas, que son indoloras.
  4. Uso de plantillas a medida.

En definitiva, cuidar la salud del pie desde pequeños es recomendable, y acudir a consulta a Clínica Astur, la mejor opción posible.

La salud y el bienestar de tus pies comienza en Clínica Astur

Canteli pide a la Policía Local "entregar el corazón" por Oviedo para "mejorar algunos aspectos"

La construcción del nuevo Tartiere, motor para una Ería "atascada" varios años

Oviedo apuesta por la «amabilidá» para ser Capital Europea de la Cultura

Marisa Ponga denuncia el “paripé” del Ayuntamiento de Oviedo en participación y cooperación

El Desarme reparte trescientos menús solidarios por Nochebuena: "Es una obligación"

Así será la esperada llegada de Papá Noel este miércoles a Oviedo: todos los datos del desfile que recorrerá la ciudad

El PP exige a Barbón un "impulso definitivo" para la variante de Trubia
