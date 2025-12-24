La segunda vida de una motivadora de runners: la ovetense a la que una grave lesión retiró del balonmano y ahora ayuda a corredores "de todos los niveles"

Hay gente con varias vidas. Pese a su juventud (25 años), Alejandra Manjarín Llaneza ya va por la segunda. Tuvo una primera, como jugadora de balonmano, pero una grave lesión de rodilla truncó su prometedora carrera. Y ahora está en la segunda, como preparadora física y, sobre todo, como motivadora para reunirse y correr. Para correr a ritmos muy variados, cada uno al suyo, y siempre en pos no de un infarto, sino de una vida más saludable...

–Jugaba en el Oviedo Balonmano. Me fui a Galicia a un equipo de Primera y luego volví a Asturias. Y entonces empecé a trabajar con una academia de policías como preparadora física de oposiciones –sintetiza la joven ovetense.

El punto de inflexión de Alejandra Manjarín tuvo lugar en 2020, en plena pandemia de covid-19.

–Me rompí las rodillas tres veces. Me operaron mal. Tuvieron que volver a operarme. Regresé de Galicia. Cuando llegué aquí, los médicos me dijeron que no podría ni correr ni jugar a balonmano ni hacer absolutamente nada. Me puse a buscar trabajo y entré en una academia –relata.

Empezó a hacer correr a sus alumnos. Y decidió que, dijeran lo que dijeran los médicos, ella también tenía que intentarlo:

–Tenía unos dolores horribles en la rodilla. Hasta que conocí a mi fisio, que fue el que me hizo correr.

De izquierda a derecha, Iris González, Lucía Fernández, Almudena García y Alejandra Manjarín, en el Parque de Invierno de Oviedo. | LNE

Fue en enero de este año cuando reanudó la actividad física. Empezó por 10 kilómetros, luego subió a 15, se atrevió con una media maratón y, tan meteórica ha sido su recuperación, que ya ha logrado completar dos maratones.

En paralelo a su progreso personal, comenzó a conocer a amantes del running:

–Como entrenadora, me preocupan bastante el sedentarismo y el envejecimiento saludable. Además, soy una persona sociable. Y me planteé: "Si esto es lo que más me gusta y tengo muchos amigos que lo hacen, ¿por qué no creo algo?".

Y así nació el Always Moving Club, un club social de corredores que no para de crecer. Y que admite a practicantes con todo tipo de antecedentes, incluso muy sedentarios:

–Lo que hacemos, básicamente, es movernos. Mucha gente me dice que acaba de empezar en el running, que no tiene nivel… Pero nosotros nos adaptamos a todos. La gente suele ser sincera y yo les pongo en un grupo acorde a su nivel, con un capitán. Tenemos diferentes recorridos. Quien no corre, camina o correcamina. Y luego, después de correr, como hay muy buen ambiente, quedamos en el bar, a tomar un café, y entonces hacemos el recovery, una puesta en común en la que salen ideas y nuevos planes..

Las "quedadas" han ido aumentando en participantes. Empezaron con 20, pasaron a 30 y han llegado a 65 personas. Los recorridos, muy variados, ya han dado el salto de Oviedo a Gijón. Y los perfiles de Always Moving Club en Instagram y en TikTok acumulan medio millar de seguidores…

–Estamos empezando, pero las expectativas son muy prometedoras –indica Alejandra Manjarín.

El próximo objetivo del Always Moving Club es una quedada en Oviedo el próximo día 28, domingo, y luego la San Silvestre de Oviedo:

–Cada vez veo más variedad de todo. No hace falta ser un gran runner. Lo mismo viene un periodista de 40 años que un policía local. Tengo ya a mi padre, con 55 años, que nunca en su vida había corrido, se puso a correr y ahora ya está preparando la San Silvestre. Yo le digo: "Papá, de esta vas a una media maratón". Y él dice: "Bueno, bueno, paso a paso…".