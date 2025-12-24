Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suspendida la Cabalgata de Papá Noel en Oviedo ante las inclemencias meteorológicas

En su lugar habrá una recepción para los niños en el Ayuntamiento entre las cinco y media y las siete y media de la tarde

Un momento del desfile del año pasado.

Un momento del desfile del año pasado. / Miki López

Julio Vivas

Julio Vivas

Las inclemencias meteorológicas han obligado al Ayuntamiento de Oviedo a suspender la Cabalgata de Papá Noel que estaba prevista para esta tarde. En su lugar habrá una recepción para los niños en el Ayuntamiento entre las cinco y media y las siete y media de la tarde.

El Ayuntamiento de Oviedo acaba de anunciar la suspensión de la citada cabalgata "ante las malas condiciones climatológicas previstas para esta tarde, y que pudieran ocasionar algún inconveniente" en el desfile.

Sin embargo, no han querido dejar a los niños sin la posibilidad de ver a Papá Noel, así que el Ayuntamiento ha habilitado las dependencias de la Casa Consistorial para que Santa Claus pueda recibir a todos los niños y niñas de Oviedo que deseen saludarle. Comenzará a las cinco y media de la tarde y se alargará durante dos horas, hasta las siete y media.

