Suspendida la Cabalgata de Papá Noel en Oviedo ante las inclemencias meteorológicas

Las inclemencias meteorológicas han obligado al Ayuntamiento de Oviedo a suspender la Cabalgata de Papá Noel que estaba prevista para esta tarde. En su lugar habrá una recepción para los niños en el Ayuntamiento entre las cinco y media y las siete y media de la tarde.

El Ayuntamiento de Oviedo acaba de anunciar la suspensión de la citada cabalgata "ante las malas condiciones climatológicas previstas para esta tarde, y que pudieran ocasionar algún inconveniente" en el desfile.

Sin embargo, no han querido dejar a los niños sin la posibilidad de ver a Papá Noel, así que el Ayuntamiento ha habilitado las dependencias de la Casa Consistorial para que Santa Claus pueda recibir a todos los niños y niñas de Oviedo que deseen saludarle. Comenzará a las cinco y media de la tarde y se alargará durante dos horas, hasta las siete y media.