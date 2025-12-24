Susto en pleno centro de Oviedo: una gran cantidad de humo en la casa blanca de Uría alerta a los vecinos y termina con la actuación de los bomberos

El humo en plena calle Uría de Oviedo ha alarmado a viandantes y vecinos a media mañana de este miércoles, a escasas horas de la celebración de la Nochebuena. La densa humareda que se apreciaba en el edificio conocido como la casa blanca de Uría llevó a varios ciudadanos a alertar a los servicios de emergencia ante el temor de que se tratase de un incendio.

Hasta el lugar se desplazaron varios vehículos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Oviedo, que actuaron con rapidez para comprobar el origen del suceso. Tras la inspección del inmueble, los bomberos determinaron que el humo procedía de una mala combustión en la caldera situada en el sótano del edificio. Se trata de un inmueble de 1922 diseñado por el famoso arquitecto Manuel del Busto

El incidente no pasó de un susto y no fue necesario desalojar el inmueble ni se registraron daños personales ni materiales. Una vez ventilada la zona, los efectivos dieron por finalizada la intervención.