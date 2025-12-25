Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así fue la ancestral calenda de Oviedo, que volvió a llenar el monasterio de San Pelayo en Nochebuena

El clásico canto de nochebuena de las religiosas tiene su origen en la Edad Media

VÍDEO: Así fueron las calendas de Navidad de las Pelayas

VÍDEO: Así fueron las calendas de Navidad de las Pelayas

Miki López

Lucas Blanco

Lucas Blanco

La capilla del monasterio de San Pelayo acogió el tradicional canto de la calenda la tarde del miércoles. La ceremonia lírica de las monjas Pelayas tiene un origen que se remonta a la Edad Media. La tradición se eliminó de muchas congregaciones tras el concilio Vaticano II, en los años 60 del siglo pasado, pero en Oviedo resiste para satisfacción de los carbayones, que volvieron a llenar el templo como cada Nochebuena.

La calenda consta de una melodía sencilla y monocorde, el tono «de lecciones» gregoriano, y se entona a pulmón. En la imagen de la izquierda, las monjas entonando el canto de la calenda; a la derecha, público asistente al tradicional ancestral rito de las religiosas.

