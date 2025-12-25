Cena de Nochebuena musical en la Cocina Económica

Gaitas, panderetas y guitarras pusieron la música en la cena de Nochebuena de la Cocina Económica de Oviedo. Tres agrupaciones musicales ­­-la tuna universitaria, el grupo de música tradicional que lidera cada año el gaitero Vicente Prado «el Pravianu» y otra formación con instrumentos navideños- se encargaron de llevar las melodías a los dos comedores que los voluntarios habían decorado con motivos navideños, instalando también un belén.

Ciento cincuenta comensales asistieron a una cena preparada con esmero en la que afloraron «muchas emociones», aseguró sor Carmen Lorenzo, responsable de la Cocina Económica de las Hermanas de la Caridad. «Son días difíciles para muchas de las personas que asisten», indicó, remarcando, a continuación, que «la música une».

La institución benéfica organizó una «gran fiesta de Nochebuena», con un menú especial que empezó con los langostinos y el embutido. «Preparamos sopa de marisco, lechazo al horno y se sirvieron postres navideños», comentó el jefe de cocina, Florentino Menéndez. En la comida de Navidad, a la que asistieron también alrededor de 150 personas, se sirvió para empezar sopa de marisco, seguida de pastel de cabracho y merluza en salsa verde con patatas panadera además de postres navideños. Cerca de veinte voluntarios junto a los cuatro cocineros y personal que atiende el comedor social se dieron cita para preparar la cena de Nochebuena en la Cocina Económica.

Solidaridad

Sor Carmen Lorenzo resaltó las «numerosas donaciones» recibidas en las últimas semanas por parte de la institución que atiende a personas en situación de vulnerabilidad. «Hay mucha solidaridad, anónima, individual, de empresas y de entidades...», manifestó. La Cocina Económica carbayona, fundada en 1888, ya piensa en el próximo menú especial que preparará. Será dentro de unos días, para la cena del último día de año. «Se servirá solomillo de cerdo, pero aún estamos pensando qué otros platos lo acompañarán en Nochevieja», dijo Florentino Menéndez.

Días atrás, la asociación benéfica ofrecía datos sobre su actividad en lo que va de año. En ese periodo sirvió alrededor de 109.000 servicios, con 62.148 comidas y 46.855 cenas. Desde el próximo 4 de enero empezará a dar desayunos los festivos y los domingos. El objetivo es complementar la labor que realizan las Siervas de Jesús que, en los locales de Uría, se encargan de la primera comida del día de lunes a sábado. La Cocina Económica desarrolla otras acciones, como los talleres y la incorporación de usuarios al mundo laboral.