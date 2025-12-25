El nuevo local de moda en Asturias: un palacio en el centro de Oviedo en el que hay que pedir cita para entrar (y donde acude Pelayo Díaz cuando está en Asturias)

La Casa Rosa se ha convertido en el local de moda en Asturias y eso que lleva abierto menos de una semana. Es tal la cantidad de gente que quiere tomar algo en el este palacio en el centro de la ciudad que sus responsables, la empresa Playa Madre con chiringuitos en la playa de La Espasa (Caravia) y el de la playa Arena (Isla, Cantabria), han tenido que obligar a los clientes a pedir cita para acudir.

A la inauguración, el pasado día 20 de diciembre, acudieron solo unos pocos. "El aforo de la casa es limitado y queremos que disfrutéis de ella en su máximo esplendor", explicaban desde la organización.

Entre los asistentes se encontraba el influencer Pelayo Díaz, que está en Oviedo para pasar las Navidades junto a su familia.

"Menuda pinta tiene este sitio", comentan quienes se han quedado fuera y esperan la siguiente oportunidad para conocer la nueva oferta de ocio en Oviedo.

Aforo limitado

La entrada con reserva se mantiene. "Seguimos con registro para visitarnos ya que el aforo es limitado", informan los respondables. Los días 26 y 27 ya tiene varias reservas para poder conocer este espacio enmarcado en un palacio modernista con una fachada rosa inconfundible.

Cuando los ovetenses miran desde la plaza San Miguel al Prao Picón, destaca -con permiso del Seminario Metropolitano- un chalé cuya fachada es de color rosa. Un edificio modernista que se reconstruyó tras la guerra civil por el padre de la profesora de Lengua Mary Pérez Montero. Tras una vida en él, ella se trasladó a vivir a la calle Uría y su hermano Pepe ya había fallecido. El objetivo de la docentees que tuviera una nueva vida pasando a ser la sede de la Fundación Cauce, vinculada al Opus y dedicada a ayudar a familias sin recursos.