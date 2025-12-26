Canteli confía en que el presupuesto de 294 millones aprobado junto a IU sea "el mejor de la historia"

Oviedo aprobó este viernes un presupuesto municipal de 294 millones de euros, el segundo consecutivo pactado entre el PP e Izquierda Unida pese a la mayoría absoluta de los populares, en un pleno de algo más de dos horas, con alguna ausencia inesperada y un cruce constante de reproches entre el gobierno local y la oposición. Las cuentas salieron adelante con los votos favorables del PP y de IU, el rechazo de PSOE y Vox y la abstención de la edil no adscrita, Elena Figaredo, que justificó su postura por su desacuerdo con la política fiscal y de personal del Ayuntamiento. El alcalde, Alfredo Canteli, expresó su deseo de que "los presupuestos" aprobados sean “los mejores de la historia”, mientras el debate dejó patente la creciente polarización política en el Consistorio.

El pleno se celebró sin la presencia del portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ni de la concejala socialista Sonia Fidalgo, ambos ausentes por motivos de salud. Aun así, la sesión estuvo marcada por los reproches, especialmente entre el equipo de gobierno y los grupos que votaron en contra —PSOE y Vox—. El acuerdo entre populares e IU volvió a ser el eje central del debate, convertido tanto en argumento de estabilidad por parte del gobierno como en diana de críticas desde la oposición.

La concejala de Economía, Leticia González, defendió con firmeza unas cuentas que crecen casi un 9% respecto al ejercicio anterior, al pasar de 270 a 294 millones de euros. Según explicó, el presupuesto —280 millones para el Ayuntamiento y 13,7 millones para la Fundación Municipal de Cultura— congela impuestos y tasas, garantiza unos servicios públicos “sólidos, eficientes y de calidad” y refuerza la cohesión social. El documento incluye un plan de inversiones de 33,8 millones de euros y arroja un superávit de 11 millones. González subrayó que el acuerdo con IU demuestra que “dos partidos completamente distantes” pueden entenderse en cuestiones clave como vivienda, transporte o políticas sociales.

La edil fue especialmente dura con PSOE y Vox, a los que acusó de haber renunciado a una oposición útil y de instalarse en el “no a todo”. En uno de los momentos más tensos del pleno, llegó a referirse a ambos grupos como “el frente del mal”. Desde el gobierno se insistió en que el presupuesto define un modelo de ciudad “más justa, cohesionada, sostenible y humana” y en que el equipo que lidera Canteli “toma decisiones y no se esconde”.

Por parte de IU, el concejal Alejandro Suárez defendió el pacto de 16 puntos con el PP (que fue sometido también a votación a través de una moción que se votó con idéntico resultado que las cuentas) como un “acuerdo a contracorriente de la política habitual”, orientado a influir de manera real en las políticas públicas. Suárez presentó el entendimiento como una forma de “decirle a Vox que no pasarán” y de “hacer en la política lo que la gente hace en la calle”, reivindicando el diálogo frente al bloqueo. Aseguró que IU se implicará a fondo en materias como vivienda, transporte público o una fiscalidad más justa, sin que ello suponga renunciar a la crítica al gobierno municipal cuando sea necesario.

Responsabilidad frente al ruido

Aunque no pudo asistir al pleno por motivos de salud, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, a través de un comunicado, Llamazares subrayó que IU respalda las cuentas “desde la responsabilidad y la estabilidad política, frente al ruido y el fango”, con el objetivo de que “los municipios sean el antídoto frente al riesgo de la brutalización de la política” y “pensando únicamente en el interés general de Oviedo”. El dirigente de IU puso el acento en que el acuerdo refuerza “de manera muy clara” las políticas de vivienda, “la principal preocupación de muchas familias”, con más recursos públicos, más impulso a la vivienda asequible y un mayor compromiso municipal para garantizar el derecho a vivir en la ciudad.

"Presupuesto de derechas"

Las críticas más contundentes llegaron desde el PSOE. El portavoz socialista, Carlos Fernández Llaneza, sostuvo que el acuerdo con IU no ha modificado “ni una sola cifra” del presupuesto aprobado inicialmente en noviembre y lo calificó como “un presupuesto de derechas”, elaborado exclusivamente por el PP y sin diálogo real con la oposición. En la misma línea se expresó el concejal socialista Jorge García Monsalve, quien afirmó que el apoyo de IU “solo diluye la alternativa al PP” y contribuye a apuntalar un proyecto político que, a su juicio, no responde a los principales problemas de la ciudad, especialmente en materia de vivienda y servicios sociales.

"IU es el perro guía del PP"

Desde Vox, Sonsoles Peralta cargó contra el PP por gobernar, según dijo, “sin libertad pese a tener mayoría absoluta” y por haber cedido protagonismo a IU, al que calificó como “perro guía de un PP desnortado”. Criticó unas cuentas que, en su opinión, adolecen de “voracidad recaudatoria”, previsiones irreales de ingresos y ausencia de inversiones estratégicas, además de carecer de un modelo claro de ciudad.

La edil no adscrita, Elena Figaredo, optó por la abstención y explicó su postura alegando que es partidaria de bajar el IBI, la tasa de basuras y la viñeta del coche. También defendió la necesidad de reducir el empleo público municipal, al que llegó a calificar como “algo comunista”, y apostó por políticas de natalidad claras y por el impulso del empleo privado frente al público.

En el mismo pleno se aprobó la nueva ordenanza de tráfico, con el respaldo de PP e IU, la abstención del PSOE y el voto en contra de Vox. El concejal de Seguridad, José Ramón Prado, defendió el texto como una actualización técnica de la normativa de 2007 para adaptarla a nuevas realidades como los patinetes eléctricos. La oposición centró sus críticas en la Zona de Bajas Emisiones: el PSOE la consideró poco ambiciosa y Vox la rechazó por su carácter recaudatorio y por la “limitación de libertades” que, a su juicio, implica.