Celebra una Navidad de cuento en el Centro Comercial Los Prados

Estas fiestas, el Centro Comercial Los Prados se ha convertido en un escenario mágico donde los cuentos han cobrado vida. Princesas, héroes, magos y criaturas fantásticas llevan días acompañando a los más pequeños en una experiencia llena de imaginación, color y espíritu navideño.

Unas mágicas jornadas en las que el público ha disfrutado de cuentacuentos, talleres, pintacaras, peinados temáticos y encuentros con personajes muy especiales, todo bajo el encanto de “Una Navidad de cuento”. Pero esto no acaba aquí, ya que la agenda del Centro Comercial Los Prados sigue repleta de planes para que no te quedes en casa y sigas disfrutando de estos días con planes para toda la familia.

Taller de manualidades el sombrero loco 27 de diciembre

Niños y niñas darán rienda suelta a su creatividad elaborando manualidades inspiradas en los mundos de sus cuentos , en esta ocasión, será el Sombrerero Loco —el icónico personaje de Alicia en el País de las Maravillas — quien inspire las creaciones, invitando a los pequeños a explorar un universo donde la fantasía y la creatividad no tienen límites.

Dos monitores/as dinamizarán las actividades, guiando a los participantes paso a paso en un ambiente cercano, lúdico y sostenible.

Información Fecha : 27 de diciembre • Duración : de 17.30 a 20:30 horas • Participantes: 20 asistentes máximo por turno a partir de 4 años • Turnos: 3 turnos de 60 minutos cada uno

Pintacaras de cuento 3 de enero

Dos puestos de pintacaras atendidos por monitores y monitoras caracterizados como personajes de cuentos clásicos —princesas, hadas, héroes o aventureros — que transformarán a los niños y niñas en protagonistas de su historia favorita. A través del color, la fantasía y la creatividad, se creará un ambiente mágico y participativo, donde cada rostro se convierta en un personaje de cuento. Una propuesta pensada para que niños, niñas y familias disfruten de una experiencia encantadora y llena de imaginación, propia de una auténtica Navidad de cuento.

Información • Fecha: 3 de enero de 17:30 a 20:30 horas

Recepción Real 2, 3 y 4 de enero

Una de las noches más mágicas del año, la noche de Reyes, empieza unos días antes en Los Prados y es que niños y niñas podrán entregar sus cartas, contar sus deseos y tomarse una foto junto a sus majestades en un entorno lleno de magia y fantasía.

La casita, ambientada con detalles inspirados en los grandes cuentos clásicos y con un espíritu navideño será el escenario perfecto para vivir uno de los momentos más esperados de la Navidad: el encuentro con los personajes que hacen soñar a pequeños y mayores .

Información Días: 2,3 y 4 de enero. De 17:30 a 20:30h.

Servicio de envoltorio de regalos 2, 3 y 4 de enero

También el 2,3 y 4 de enero se realizará en el Centro Comercial un servicio solidario de envoltorio de regalos a favor de la Fundación Aindace, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

Nueva apertura

Además, el Centro Comercial Los Prados amplia aún más su oferta con la apertura de una nueva perfumería Druni, un espacio ideal para esas compras navideñas tan especiales.