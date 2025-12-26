Gran impulso al comercio local de Oviedo: los bonos municipales generan 100.000 euros adicionales en ventas

El programa municipal de bonos de comercio local ha vuelto a confirmar su capacidad de arrastre entre consumidores y comerciantes. La última edición de la campaña, desarrollada durante los meses de noviembre y diciembre y cerrada definitivamente el pasado domingo, concluyó con la práctica totalidad de los bonos canjeados y un impacto directo en el comercio local que supera los 100.000 euros en ventas adicionales, según el balance presentado por la concejalía de Economía, liderada por la popular Leticia González. «Se demuestra que son una herramienta útil», valoró la edil.

La iniciativa permitió a los ciudadanos beneficiarse de bonos descuento de diez euros por cada treinta euros de compra, IVA incluido, con un máximo de tres bonos por persona. Una fórmula ya conocida por el público ovetense que, una vez más, ha demostrado su eficacia como incentivo al consumo de proximidad y como apoyo directo al pequeño comercio.

Los datos de cierre reflejan con claridad el alcance de la campaña. En total, las ventas generadas en los establecimientos adheridos ascienden a 102.995,07 euros, una cifra que se traduce «en actividad inmediata en caja y mayor afluencia de clientes», según los vendedores. El alto grado de ejecución presupuestaria, cercano al cien por cien, confirma además que la demanda ha sido muy superior a la oferta disponible.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición ha sido el aumento significativo del número de comercios participantes. En total, se han sumado 265 establecimientos, frente a los 176 del año pasado, lo que supone un crecimiento notable y consolida la ampliación del programa. Este incremento refleja, según fuentes municipales, el interés del tejido comercial por integrarse en una medida que tiene un efecto rápido y tangible en las ventas.

La respuesta ciudadana también ha sido contundente. El cien por cien de los bonos disponibles se descargó en ambos periodos de la campaña en cuestión de minutos, una circunstancia que se repite edición tras edición y que pone de manifiesto la elevada aceptación social de este tipo de iniciativas. Para muchos consumidores, los bonos se han convertido ya en una cita marcada en el calendario.

De cara al futuro, el Ayuntamiento ha reiterado su compromiso con la continuidad del programa. Tal y como recoge el Plan de Subvenciones del Área de Economía hasta 2027, el Consistorio prevé destinar 100.000 euros en los ejercicios de 2026 y 2027 para garantizar que los Bonos Comercio sigan siendo una herramienta de apoyo al comercio de proximidad.

La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, subrayó que «estos resultados demuestran que los Bonos Comercio son una herramienta útil y directa para apoyar al comercio local, porque facilitan la compra, generan actividad inmediata en tienda y ayudan a sostener empleo y vida en nuestros barrios».

En el apartado de gestión, el Ayuntamiento informó de que el pago correspondiente a los bonos del primer periodo de la campaña ya ha sido abonado a los comercios y que antes de que finalice el año quedará liquidado el importe restante, de manera que todos los establecimientos participantes cobren en plazo y sin incidencias. n