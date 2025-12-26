Javier Acera, el megáfono de las mil causas, fallece a los 80 años

Javier Acera, histórico activista, nacido en Santa Cruz (Mieres), ovetense de adopción y defensor de mil causas que creía justas, falleció el Día de Navidad a los 80 años en la capital. Su voz estuvo muy presente en las huelgas generales, fue megáfono imprescindible en las movilizaciones de los años 90 contra el "catastrazo" y militante reseñado por su coherencia.

Llegó a Oviedo para terminar estudios, trabajó en Correos e ingresó en el Banco Español de Crédito (Banesto), en el que se jubiló como cajero en la sede central de la entidad, en Marqués de Santa Cruz. Fue secretario general de banca de CC OO varias décadas y militante del PCE hasta sus últimos días. Fue escudo humano por la paz en Irak, presidente de la AMPA del colegio público Parque Infantil y presidente de la Asociación de Vecinos de Caces. Exmarido de la antigua concejala de IU en Oviedo Asunción Rodríguez Lasa, su actual compañera era Carmen Bergantiños.

Su hijo, el narrador oral y excoordinador del grupo municipal de Somos en el Ayuntamiento David Acera, definió a su padre hace escasas fechas como una persona comprometida por la paz y la justicia social; amante de Machín y Nat King Cole; alegre en las fiestas y tierno en casa. La capilla ardiente quedará instalada en la sala 6 del tanatorio de Los Arenales desde las 16.00 horas de este viernes. El sábado, a las 19.00 horas, se celebrará una despedida civil en el mismo tanatorio ovetense.