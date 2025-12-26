Así tratará Oviedo de reforzar el atractivo de sus prestigiosos museos: rumbo a la capitalidad europea y cambios de gestión en La Vega y la plaza de toros

El Plan Estratégico Cultural de Oviedo (PECO), aprobado con amplia mayoría del Pleno –los concejales de PP, PSOE, IU-Convocatoria por Oviedo y la edil no adscrita–, entra a analizar a fondo todos los equipamientos y programaciones que se llevan a cabo en cada rincón de la geografía carbayona. Un apartado especial guarda a los museos, para los que propone la creación de un plan director capaz de reforzar su tirón como reclamo cultural. «Tienen un prestigio innegable». El Bellas Artes de Asturias reúne una colección cercana a las 15.000 piezas, incluyendo obras de Goya, El Greco, Picasso y destacados artistas asturianos. Por su parte, el Arqueológico custodia el patrimonio histórico de la región desde la Prehistoria hasta la Edad Media y la oferta se ve enriquecida por espacios singulares como el de la Iglesia de Oviedo, localizado en la Catedral y orientado a la preservación del arte religioso y tesoros históricos de la ciudad. También la plaza de Trascorrales se ha transformado en un espacio cultural municipal con exposiciones y muestras durante todo el año, y en la zona rural destacan el histórico centro cultural y social del teatro casino de Trubia.

El Ayuntamiento quiere sacar el máximo provecho a esta riqueza cultural con la creación de un plan director de museos y difusión del territorio. El objetivo de este plan es fortalecer la gestión institucional, optimizar la conservación y la divulgación de los recursos patrimoniales y garantizar un servicio público de calidad para la ciudadanía. «Este instrumento de planificación colaborativa mejora el acceso y visibilización del patrimonio, y contribuye a la integración cultural y social de la ciudad», subrayan los redactores del PECO. Una labor que corrió a cargo de la Fundación Kreanta con un equipo dirigido por Félix Manito, coordinado por Emilio Palacios y la participación de Cristina Gatell y Cristina Rodríguez. En el proceso también participó el equipo de la candidatura de Capital Europea de la Cultura Oviedo 2031 dirigido por Rodolfo Sánchez, coordinado por Pepe Mompeán y la participación de Jorge Fernández León y Zoe López, entre otros expertos de distintos campos.

Cualquier planificación cultural de Oviedo para los próximos diez años tiene que poner el ojo en los Premios Princesa de Asturias. «Son un símbolo del compromiso de Oviedo con la ciencia, la cultura y los valores humanistas. La ciudad se convierte cada año en el epicentro cultural internacional durante la ceremonia de entrega de los galardones». Si importante es el acto que se celebra en el teatro Campoamor, también igual de relevantes son los encuentros que organiza la Fundación con los galardonados y que están abiertos a toda la sociedad. «Más de 800 actos y 260.000 participantes en los últimos años avalan el alcance de esta propuesta, que incluye desde charlas en colegios hasta encuentros con expertos o clubes de lectura». Es por ello que son un «motor clave para el posicionamiento y la proyección internacional de Oviedo».

Pero la cultura ovetense no solo se nutre de grandes actos. Asturias cuenta con una rica tradición de deportes autóctonos que constituyen manifestaciones culturales vinculadas al territorio, la historia y las formas tradicionales de vida. «Los bolos, la llave, el lanzamiento de barra o la soga tira representan conocimientos, técnicas y valores transmitidos de generación en generación que requieren políticas específicas de preservación, transmisión y revitalización». Es por ello que el PECO cree que es necesario redactar programas específicos en los centros educativos, la organización de competiciones que integren elementos culturales (música tradicional, gastronomía, artesanía...) y el desarrollo de espacios para la práctica de estos deportes en los barrios rurales pueden contribuir a su revitalización y transmisión. Asimismo, se establece una promoción del asturiano por su papel de lengua y seña de identidad de la región.

Cambios en la Fundación

La evolución en la gestión cultural supondrá una actualización de los estatutos de la Fundación Municipal de Cultura. El PECO ve necesario aumentar la representación de las reuniones a los diferentes agentes del tejido cultural, instituciones, expertos y representantes de la ciudadanía. También se recomienda que asuma la gestión de los espacios escénicos del Casino de Trubia, Teatro Pumarín y el Auditorio Príncipe Felipe, así como los futuros equipamientos municipales previstos en los próximos años, como la Casa de las Artes, la plaza de toros y la fábrica de armas de La Vega. Otra de las novedades pasa por impulsar la creación de una comisión de Patrimonio entre el Ayuntamiento, el Principado y otros agentes locales para desarrollar planes y medidas conjuntas. n