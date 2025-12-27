Abono Deporte Oviedo, todo al mejor precio

El Abono Deporte Oviedo es una iniciativa pensada para promover la actividad física y el deporte con el que poder disfrutar de los mejores servicios deportivos municipales de manera cómoda, accesible y económica. Está disponible desde el 1 de enero de 2025 y es la clave para que todas las personas y todas las familias puedan acceder a toda la variedad de instalaciones y actividades deportivas, disfrutando de condiciones inmejorables.

La cuota anual incluye:

Piscinas: uso libre de piscinas cubiertas, con sesiones de hasta dos horas y piscinas de verano con horario ilimitado

Salas de musculación: acceso libre a salas de musculación

Pistas de tenis y pádel: reducción del 15% en el alquiler de pistas

Rocódromos: acceso con un máximo de dos horas por sesión. Obligatorio presentar la licencia federativa

Actividades dirigidas: participación en clases y actividades programadas, con reserva previa y un límite de dos sesiones por día

Bonificaciones exclusivas: 15% de descuento en cursos deportivos de natación, tenis y pádel.

Personas utilizando infraestructuras deportivas / Cedidas a LNE

¿Qué ventajas tiene?

Derecho a disfrutar de hasta 3 sesiones por día, teniendo en cuenta:

Clases dirigidas: pueden participar en 2 sesiones de actividades dirigidas al día previa reserva a través de nuestra plataforma web o APP.

Otras actividades: pueden utilizarse las instalaciones de uso libre: piscinas, salas de musculación, pistas de tenis o pádel o rocódromos

Combinación: pueden combinar libremente las opciones según tus preferencias, siempre respetando los límites establecidos

Pistas polideportivas: Descuento del 15% en el alquiler si cumples con los requisitos del abono. Es necesario que, al menos, la mitad de los jugadores acredite tener el Abono Oviedo Deporte

Los precios al público para el año 2026 son los siguientes:

Infantil: (hasta 14 años) 77,43 euros.

Jóvenes: (15 - 26 años) 165,68 euros

Adultos: (27 - 64 años) 210,66 euros.

Mayores (más 65 años) 165,68 euros.

Sala con diferentes aparatos para entrenar / Cedidas a LNE

Unidad familiar 289,23 euros. Son miembros computables de la unidad familiar, siempre que vivan en el domicilio familiar:

Cónyuges no separados en caso de matrimonio o pareja de hecho.

Hijos/hijas menores de 25 años

Familiares con discapacidad física, psíquica o sensorial igual o superior al 33% y no perciban ningún tipo de ingresos.

La justificación documental de los miembros de la unidad familiar se efectuará mediante copia compulsada del libro de familia, documento acreditativo de la inscripción, en el Registro Municipal de Uniones de Hecho, de las uniones no matrimoniales de convivencia estable entre dos personas y certificado de empadronamiento."

Para utilizar las salas del Palacio de los Deportes es necesario tener el Abono Deporte Oviedo y además de todos los beneficios antes descritos puedes acceder:

TECH-FIT GLOBAL, uso ilimitado de la actividad en la sala de Tech-Fit Cardio sin reserva previa, y dos horas al día de las actividades de Tech-fit Prama y de Tech-Fit Bike, precio anual 70,31 €, previa reserva en la página web.

Si quieres acudir con reserva fija a las clases de Tech-Fit Prama, dos horas al día, precio anual 70,31euros.

Si quieres acudir con reserva fija a las clases de Tech-Fit Bike dos horas al día, precio anual 70,31euros.

Si quieres acudir a la actividad de Tech-Fit Cardio uso ilimitado, precio anual 70,31€.

El Abono Deporte Oviedo permite utilizar la red de instalaciones deportivas municipales, y participar en toda su oferta de deportiva.

Además, incluye descuentos en cursos deportivos como natación, tenis o pádel. Con ello se pretende ofrecer un acceso flexible y económico a quienes practican varias disciplinas a lo largo del año, eliminando la necesidad de pagar por actividades sueltas. Y todo con el objetivo de que se pueda adaptar tanto a deportistas habituales como a quienes desean iniciarse en un estilo de vida más saludable.

El trámite para obtenerlo puede realizarse cómodamente a través de oviedo.es/deportes o en cualquiera de las instalaciones deportivas municipales, donde se ofrece la asistencia necesaria. Mientras que, para las modalidades personales basta con los datos recogidos en el DNI, en el caso de los abonos familiares se solicitará la acreditación de la unidad familiar.

Salas con Bicis estáticas / Cedidas a LNE

La actividad, clave para la salud

Esta iniciativa, se suma al reciente reconocimiento de Oviedo como "Ciudad Europea del Deporte 2026", reafirmando el compromiso municipal de acercar la práctica deportiva a todas las personas, independientemente de su edad o situación económica.

Ahora que la actividad física es clave para la salud y el bienestar, esta propuesta se convierte en una invitación a descubrir y aprovechar la amplia oferta deportiva de la ciudad: es el momento de moverse, cuidarse y disfrutar del deporte en Oviedo.