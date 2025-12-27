Los artistas de Dos Ajolotes se despiden de Pozos y miran al futuro

Los artistas de Dos Ajolotes apuran sus últimos días en la pequeña galería de la calle Pozos, que les ha servido de base de operaciones en el último año, pero ya miran al futuro con un objetivo definido: "mantener viva la llama cultural en la zona del Antiguo. Una exposición colectiva de Navidad, que finaliza el próximo martes, día 30, pondrá punto y aparte a la singladura en la sala de la calle Pozos, que casi empezó por casualidad hace un año.

"Dos Ajolotes era una galería de arte de las de toda la vida y cuando Pedro García Durán tuvo que dejar la gestión, por motivos personales, nos daba pena que se cerrara otra sala más en Oviedo", comenta Marcos Fernández. Entonces un grupo de artistas, de diferentes expresiones, decidió tomar el relevo, pero con una filosofía y una concepción muy diferente a la de una galería al uso. "Decidimos crear una asociación sin ánimo de lucro, que se financiara con las cuotas de sus socios, para mantener un local en el que se hicieran exposiciones y presentaciones artísticas, pero no como una galería comercial al uso", explica el fotógrafo Marcos Fernández, presidente de la asociación que tomó prestado el nombre de la galería que había en Pozos.

En lo que va de 2025 el espacio de arte de la calle Pozos ha acogido catorce exposiciones de todo tipo: pintura, fotografía, escultura y hasta presentaciones de libros de poesía. Hubo, por ejemplo, una muestra de arte africano, con piezas antiguas; también expusieron artistas jóvenes, como Pablo López, y gente consolidada, como Sandra Sarasola y Sandra Estrada.

Las galerías suelen tener una cartera de artistas y llevarse una comisión por las ventas. "En Dos Ajolotes cualquier obra que se venda, el importe es íntegro para el autor. Nosotros no entramos en compras y ventas, simplemente somos una asociación", abunda Marcos Fernández. El proyecto nació con seis socios fundadores, que empezaron a buscar nuevos socios para una iniciativa de marcado carácter cultural. Ahora actualmente ronda los 38 socios, que pagan una cuota de 10 euros al mes. Los socios tienen la puerta abierta para celebrar también sus exposiciones y además tienen garantizadas dos colectivas al año.

El dinero de las cuotas daba para pagar el alquiler, hasta ahora. Pero el contrato vence a final de año y la propiedad decidió subirlo "a una cantidad inasumible", a juicio de los socios de Dos Ajolotes. De ahí que la colectiva de Navidad suponga el broche a la etapa en la calle Pozos, que todavía puede visitarse hasta el día 30, en horarios de 12.00 a 14.00 horas el sábado y el domingo, y de 19.00 a 21.00 horas, el lunes y martes. De todas formas, la asociación Dos Ajolotes ya busca alternativas para "mantener viva la actividad cultural en el Antiguo a lo largo del año". Una de las posibilidades, aún en fase de negociación, sería contar con "un córner" en el proyecto hostelero-cultural en ciernes en la antigua librería Polledo, aunque "todavía no está firmado".