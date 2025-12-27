Los artistas de Dos Ajolotes se despiden de Pozos y miran al futuro
La exposición colectiva de Navidad cierra la etapa de esta asociación, que ya ha entablado contactos para "mantener viva la llama cultural" en el Antiguo
Los artistas de Dos Ajolotes apuran sus últimos días en la pequeña galería de la calle Pozos, que les ha servido de base de operaciones en el último año, pero ya miran al futuro con un objetivo definido: "mantener viva la llama cultural en la zona del Antiguo. Una exposición colectiva de Navidad, que finaliza el próximo martes, día 30, pondrá punto y aparte a la singladura en la sala de la calle Pozos, que casi empezó por casualidad hace un año.
"Dos Ajolotes era una galería de arte de las de toda la vida y cuando Pedro García Durán tuvo que dejar la gestión, por motivos personales, nos daba pena que se cerrara otra sala más en Oviedo", comenta Marcos Fernández. Entonces un grupo de artistas, de diferentes expresiones, decidió tomar el relevo, pero con una filosofía y una concepción muy diferente a la de una galería al uso. "Decidimos crear una asociación sin ánimo de lucro, que se financiara con las cuotas de sus socios, para mantener un local en el que se hicieran exposiciones y presentaciones artísticas, pero no como una galería comercial al uso", explica el fotógrafo Marcos Fernández, presidente de la asociación que tomó prestado el nombre de la galería que había en Pozos.
En lo que va de 2025 el espacio de arte de la calle Pozos ha acogido catorce exposiciones de todo tipo: pintura, fotografía, escultura y hasta presentaciones de libros de poesía. Hubo, por ejemplo, una muestra de arte africano, con piezas antiguas; también expusieron artistas jóvenes, como Pablo López, y gente consolidada, como Sandra Sarasola y Sandra Estrada.
Las galerías suelen tener una cartera de artistas y llevarse una comisión por las ventas. "En Dos Ajolotes cualquier obra que se venda, el importe es íntegro para el autor. Nosotros no entramos en compras y ventas, simplemente somos una asociación", abunda Marcos Fernández. El proyecto nació con seis socios fundadores, que empezaron a buscar nuevos socios para una iniciativa de marcado carácter cultural. Ahora actualmente ronda los 38 socios, que pagan una cuota de 10 euros al mes. Los socios tienen la puerta abierta para celebrar también sus exposiciones y además tienen garantizadas dos colectivas al año.
El dinero de las cuotas daba para pagar el alquiler, hasta ahora. Pero el contrato vence a final de año y la propiedad decidió subirlo "a una cantidad inasumible", a juicio de los socios de Dos Ajolotes. De ahí que la colectiva de Navidad suponga el broche a la etapa en la calle Pozos, que todavía puede visitarse hasta el día 30, en horarios de 12.00 a 14.00 horas el sábado y el domingo, y de 19.00 a 21.00 horas, el lunes y martes. De todas formas, la asociación Dos Ajolotes ya busca alternativas para "mantener viva la actividad cultural en el Antiguo a lo largo del año". Una de las posibilidades, aún en fase de negociación, sería contar con "un córner" en el proyecto hostelero-cultural en ciernes en la antigua librería Polledo, aunque "todavía no está firmado".
Suscríbete para seguir leyendo
- Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
- Este es el barrio de Oviedo más multicultural: tiene vecinos de 78 países y los inmigrantes ya suponen más del 15% del total
- Luz para un misterioso suceso en Oviedo: la autopsia descarta un crimen en la muerte del hombre que llegó al HUCA con un tiro en la cabeza
- El nuevo local de moda en Asturias: un palacio en el centro de Oviedo en el que hay que pedir cita para entrar (y donde acude Pelayo Díaz cuando está en la región)
- Arranca la batalla de las patatas bravas en la Ruta de los Vinos de Oviedo: 'Hay que aprovechar que la ciudad está llena de gente
- La Zona de Bajas Emisiones de Oviedo afectará a 'pocas calles y muy céntricas
- Vox denuncia que el Ayuntamiento de Oviedo devuelve más de 11.000 euros de una subvención de Servicios Sociales sin ejecutar
- Este es el número (con tres dígitos) de puestos de trabajo que creará la Universidad Alfonso X en su aterrizaje en el Calatrava de Oviedo