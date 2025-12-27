La Hermandad de los Estudiantes de Oviedo culmina su clásica operación almanaque

La Hermandad de Los Estudiantes de Oviedo celebró este sábado la decimoséptima edición de su ya tradicional entrega de almanaques a los comerciantes del mercado del Fontán. La actividad comenzó a las 12.30 horas con un pasacalles por el Casco Antiguo y la zona comercial, acompañado por la Agrupación Musical San Salvador, que puso el tono festivo a la iniciativa.

El recorrido arrancó en la calle Magdalena y culminó en el mercado del Fontán hacia las 12.45 horas, donde los hermanos felicitaron las fiestas a los vendedores y repartieron los calendarios correspondientes al año 2026. En la imagen aparecen Mónica González Melero y Flor Fernández Nicieza con sendos almanaques, símbolo de una tradición ya consolidada.