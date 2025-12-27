La Hermandad de los Estudiantes de Oviedo culmina su clásica operación almanaque
Los cofrades entregaron sus calendarios de 2026 en comercios del Antiguo y El Fontán
La Hermandad de Los Estudiantes de Oviedo celebró este sábado la decimoséptima edición de su ya tradicional entrega de almanaques a los comerciantes del mercado del Fontán. La actividad comenzó a las 12.30 horas con un pasacalles por el Casco Antiguo y la zona comercial, acompañado por la Agrupación Musical San Salvador, que puso el tono festivo a la iniciativa.
El recorrido arrancó en la calle Magdalena y culminó en el mercado del Fontán hacia las 12.45 horas, donde los hermanos felicitaron las fiestas a los vendedores y repartieron los calendarios correspondientes al año 2026. En la imagen aparecen Mónica González Melero y Flor Fernández Nicieza con sendos almanaques, símbolo de una tradición ya consolidada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
- Estos son los tipos de coche a los que afectará la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (a partir del jueves)
- La Zona de Bajas Emisiones de Oviedo afectará a 'pocas calles y muy céntricas
- Llegar a la puerta del HUCA utilizando pasarelas eléctricas, más cerca: la obra de los tapices rodantes y la gran marquesina entran en la recta final
- El nuevo local de moda en Asturias: un palacio en el centro de Oviedo en el que hay que pedir cita para entrar (y donde acude Pelayo Díaz cuando está en la región)
- Este es el barrio de Oviedo más multicultural: tiene vecinos de 78 países y los inmigrantes ya suponen más del 15% del total
- Vox denuncia que el Ayuntamiento de Oviedo devuelve más de 11.000 euros de una subvención de Servicios Sociales sin ejecutar
- Oviedo pone fin a una de sus plazas más polémicas: más espacio, pero algún nostálgico de problemáticas antiguas