José Carlos Posada, nuevo coordinador de Protección Civil en Oviedo: "Queremos reforzar la respuesta en emergencias sin abandonar la labor social"

José Carlos Posada (1978, Oviedo) empezó a colaborar como voluntario en Protección Civil de Oviedo en 2013. Unos meses después, ya pasó a formar parte de manera oficial del equipo de trabajo. Durante estos años, compaginó el voluntariado ejerciendo de auxiliar de seguridad y en una empresa de turismo activo. El pasado mes de noviembre se convirtió en coordinador de la agrupación en la capital del Principado y ahora se dedica plenamente a esta labor. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA en la oficina situada en los bajos del Carlos Tartiere.

-¿Qué le motivó personalmente a asumir este cargo?

-Llevo muchos años vinculado a la agrupación y conozco bien su funcionamiento. Aunque se trata de una designación por antigüedad, he pasado el mismo proceso de selección y los mismos trámites que el resto de candidatos. Comencé como voluntario, casi por curiosidad, para conocer de primera mano cómo funcionaba todo, y poco a poco fui implicándome más. Con el tiempo y la experiencia acumulada, y tras hablarlo con el resto del equipo, decidí dar el paso y presentarme al puesto de coordinador.

-¿Cuál es su principal objetivo al asumir la jefatura de Protección Civil de Oviedo?

-En un primer momento la intención es dar continuidad a la línea de trabajo del anterior coordinador, Gonzalo. En los últimos años la agrupación ha estado muy orientada al ámbito social, en parte por la dificultad para captar voluntarios. Sin abandonar esa vertiente, el objetivo ahora es darle un nuevo impulso y reforzar la rama de emergencias. Gracias a la buena relación con el Ayuntamiento, queremos enfocar la actividad hacia una mayor colaboración en situaciones de emergencia, más allá de la labor que ya se viene realizando. La agrupación ha participado en actuaciones puntuales como el apoyo en Valencia, la gestión durante la pandemia de Covid-19 o el incendio del Naranco. En un contexto marcado por el cambio climático y el aumento de este tipo de situaciones, la idea es potenciar Protección Civil y estar más preparados para intervenir cuando sea necesario.

-¿Qué considera que funciona bien actualmente y qué cree que necesita mejorar con urgencia?

-Uno de los principales aspectos a mejorar es la captación de voluntarios, algo cada vez más complicado debido al nivel de compromiso que exige esta labor, con muchas horas de dedicación y, en ocasiones, condiciones difíciles. Existe además una percepción social equivocada sobre el trabajo que se realiza, ya que no siempre se valora la formación ni la responsabilidad que asumen los voluntarios, entre los que hay perfiles muy diversos como médicos, enfermeras, técnicos o trabajadores de distintos sectores. En el otro lado, uno de los grandes puntos fuertes de la agrupación es la experiencia y veteranía de sus miembros, muchos de los cuales llevan años como voluntarios, conocen perfectamente el funcionamiento interno y trabajan con autonomía, lo que permite que el servicio esté bien organizado y no sea necesario supervisar continuamente cada tarea.

-Teniendo en cuenta ese problema, ¿qué ideas tienen en mente para captar más voluntarios?

-Una de las estrategias que se plantea al Ayuntamiento es potenciar el trabajo de calle, acercando el voluntariado a la ciudadanía mediante acciones informativas, como la instalación de carpas en zonas concurridas o en distintos barrios, donde se explique en qué consiste Protección Civil y se informe directamente a posibles interesados. Existe un gran desconocimiento sobre esta labor: hay quien cree que se trata de un trabajo remunerado, quien no sabe realmente qué funciones se realizan o quien piensa que es necesaria una formación previa muy específica, cuando en realidad la formación se ofrece dentro de la propia agrupación.

-¿Cómo se prepara el personal de Protección Civil?

-La formación es uno de los pilares de la agrupación. Los voluntarios pueden acceder a cursos impartidos a través de la Escuela Adolfo Posada una vez que se incorporan, y además la propia agrupación cuenta con un convenio con un exvoluntario que imparte formación especializada, incluso avalada por universidades. De este modo, quien quiera formarse tiene múltiples opciones para hacerlo. A ello se suman cursos internos, charlas y numerosas prácticas. Más allá de la formación teórica, la experiencia y el trabajo práctico son los aspectos que realmente marcan la diferencia en el día a día del voluntariado.

-¿Qué papel cree que pueden jugar los profesionales que controlan los avances tecnológicos en su trabajo?

-En principio, contar con ese tipo de perfiles podría aportar mucho a la agrupación, pero existen importantes limitaciones relacionadas con permisos, seguros y otros trámites administrativos. Al tratarse de voluntariado, resulta complicado asumir determinadas inversiones, ya que puede darse el caso de que una persona con titulación se incorpore, se movilicen recursos y se destine financiación, y poco después abandone la agrupación.

-¿Qué aprendizajes extrae de emergencias recientes en las que han colaborado?

-Una de las principales conclusiones es la necesidad de mejorar la coordinación. En la dana, que fue la última intervención en la que participamos, se detectó cierta desorganización. En el caso de Asturias, la actuación fue más ordenada, ya que las distintas agrupaciones se coordinaron a través del técnico de Protección Civil del Principado, lo que permitió desplazarse y trabajar de forma conjunta. El objetivo es evitar llegar a este tipo de emergencias como un recurso más sin una planificación clara, donde cada grupo actúe de manera aislada. De estas experiencias se extrae que aún es necesario reforzar la coordinación entre agrupaciones y, especialmente, que las administraciones de nivel superior valoren más el papel de Protección Civil.

-¿Qué mensaje quiere trasladar a la ciudadanía de Oviedo?

-Desde la agrupación se agradece el cariño y el reconocimiento que muestra la ciudadanía de Oviedo en muchas ocasiones, así como las felicitaciones recibidas por el trabajo realizado. No obstante, se pide algo más que gestos puntuales: mayor confianza y una valoración más profunda del papel que desempeña Protección Civil. No se trata solo de un chaleco naranja, sino de personas formadas, con funciones concretas y una responsabilidad real. Asimismo, se recuerda que cualquier persona interesada en formar parte de la agrupación de Oviedo puede acercarse a las oficinas para informarse, ya que el voluntariado es esencial y siempre se necesitan nuevas incorporaciones.