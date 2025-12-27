Llegar a la puerta del HUCA utilizando pasarelas eléctricas, más cerca: la obra de los tapices rodantes y la gran marquesina entran en la recta final

Las obras de la mayor marquesina de autobuses de Oviedo, de 300 metros, entran en la recta final. Las dos actuaciones que transformarán el acceso al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que incluyen también los tapices rodantes que conectarán la zona donde se está concluyendo la construcción de la nueva parada para los autocares con la entrada a Consultas Externas, se están rematando.

Ya se ha instalado la cubierta de las pasarelas eléctricas que trasladarán a los usuarios desde la parada en la que se detendrán los 430 autobuses que circulan diariamente por la zona. Estos tapices rodantes ya tienen colocadas las cintas transportadoras y los pasamanos. Las dos estructuras, que suman cerca de 3,9 millones de euros, con financiación de fondos europeos, se inaugurarán a principios de año.

La nueva marquesina del HUCA. / LNE

La obra, que ha sido impulsada por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, conllevará el traslado de las paradas de autobuses urbanos e interurbanos del entorno del HUCA. La marquesina se construyó en la calle Juan Antonio Álvarez Rabanal, entre las glorietas de Jaime Martínez González-Río y Sanitarios de Asturias.

Seis mil personas cada hora

Las obras comenzaron en enero, con una inversión de 1.396.559 euros para la marquesina de los autobuses y 2,5 millones para las pasarelas eléctricas. Estos tapices rodantes tendrán capacidad para trasladar a alrededor de 6.000 personas cada hora. Se han colocado dos tramos de 35 metros de largo cada uno, con cuatro pasarelas eléctricas, dos de subida y dos de bajada. Entre cada uno de los tramos, una pequeña zona que hay que cubrir a pie y que está cubierta pero no está cerrada a los lados.

Esta es la parada de Oviedo que utilizan más usuarios del transporte urbano, servicio que presta TUA y a la que llegan un mayor número de autocares y de líneas del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) en la ciudad, sin contar con la estación de autobuses. En otros dos puntos que concentran un gran número de viajeros en la capital regional, Llamaquique y el campus del Cristo, se instalaron nuevas marquesinas.