El revoltijo solidario de la Hermandad del Cautivo de Oviedo

En el local que la Hermandad de Jesús Cautivo tiene en la calle Fray Ceferino, a la derecha se ha colocado un cofre en el que se recogen donativos de los cofrades destinados a comprar caramelos y golosinas que a la izquierda se empaquetan en revoltijos. Cuatrocientos de ellos serán entregados el próximo 4 de enero en el Centro penitenciario de Asturias a los reclusos pero no serán los únicos. Un día antes la cofradía entregará revoltijos, alrededor de un centenar, a los niños de la parroquia en la Basílica de San Juan El Real y en el convento de las Siervas de Jesús.

«Con el dinero de las donaciones de los cofrades podemos preparar las tradicionales bolsas de dulces, una labor que nos gusta», indican Feli Fuente y Zarza Casado, integrantes de la junta directiva de la cofradía, mientras introducen en las pequeñas bolsas de plástico «galletas, castañas de chocolate y caramelos». A esta actividad ya tradicional que organiza cada año la Hermandad de Jesús Cautivo de Oviedo se une, en esta ocasión, otra iniciativa solidaria. Al otro lado de la calle Fray Ceferino, en el supermercado Masymas dos cofrades recogen, a la entrada de la tienda, los alimentos que les entregan los clientes. «Se llenaron ya siete carros», señalan Jesús Eduardo Fernández y José Antonio Fernández. Al final de la jornada serían 25.

La ayuda de esta campaña solidaria de recogida de alimentos, que se desarrolló ayer de nueve de la mañana a nueve de la noche, se destina a Cáritas parroquial. Dos iniciativas guiadas por la solidaridad que fueron impulsadas en la misma jornada por la Hermandad de Jesús Cautivo.

Una decena de integrantes de la cofradía se trasladarán el 4 de enero al Centro penitenciario de Asturias acompañando a los Reyes Magos y al párroco de San Juan El Real y director espiritual de la Hermandad, Javier Suárez, que oficiará, junto al capellán, Alfredo de Diego, los oficios religiosos de las cinco y las seis de la tarde. Será cuando se repartan los revoltijos entre los reclusos.

Consejo de Ministros

La Hermandad de Jesús Cautivo de Oviedo es la única cofradía de Semana Santa en Asturias que promueve el indulto de un preso. Para ello tiene que contar con el visto bueno del Consejo de Ministros. Tras años sin haber obtenido la autorización, ya ha enviado toda la documentación y aguarda la decisión para saber si en la procesión del Jueves Santo se podrá celebrar el ceremonial vinculado al indulto ante el edificio del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

La cofradía ha solicitado la liberación de un joven que cumple condena por un delito contra la salud pública. Espera que en esta ocasión la respuesta del Consejo de Ministros sea positiva.

La Hermandad de Jesús Cautivo, que también entregará regalos el 2 de enero a la Asociación de Ayuda a Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE), resalta la «solidaridad» de los vecinos. «Algunas personas nos traen productos y otras nos entregan dinero para que compremos lo que más se necesite», comenta José Antonio Fernández, ante uno de los carros que se llenaron en la campaña de recogida de alimentos. Legumbres, pasta, aceite y leche destacan entre los productos no perecederos donados.

A la entrega de los revoltijos en la Basílica de San Juan El Real asistirán los Reyes Magos, que también visitarán el convento de las Siervas de Jesús. La cofradía ya está inmersa en los preparativos de la Semana Santa. La capataz, Zarza Casado, guiará los ensayos de la procesión, que sale y vuelve a la Basílica de San Juan El Real, con la imagen de Jesús Cautivo y los tronos de la Virgen de la Merced y de la Santa Cena. «Son cuarenta personas las que llevan las tallas y es muy importante que todo esté muy preparado», indica.