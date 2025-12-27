Estos son los tipos de coche a los que afectará la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (a partir del jueves)

¿A qué coches afectará la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo? Es una de las principales preguntas que los ciudadanos llevan semanas trasladando al Ayuntamiento ante el inminente cambio en la movilidad urbana es clara y directa, a partir del día de Año Nuevo.La respuesta más sencilla, a priori, es que a partir del próximo jueves no podrán circular por el ámbito restringido los vehículos sin etiqueta ambiental: los diésel de más de 20 años, es decir, los matriculados antes del 1 de enero de 2006, y los de gasolina con más de 26 años, previos al año 2000.

Ese es el núcleo duro de la nueva regulación que entra en vigor en el centro de la ciudad y que ha generado dudas, inquietud y no pocas consultas en las últimas semanas. Desde el Ayuntamiento insisten en que el objetivo de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) no es sancionar de manera indiscriminada, sino mejorar la calidad del aire y ordenar el tráfico en una de las áreas con mayor densidad de circulación.

En este sentido, la concejalía de Seguridad Ciudadana, dirigida por el popular José Ramón Prado, ha querido también lanzar un mensaje de tranquilidad a los vecinos. Los conductores con distintivo ambiental (los que podrán circular sin problema por toda la ciudad) no estarán obligados a llevar visible una pegatina en el parabrisas. «Es recomendable, pero no obligatorio», indican en relación a un aspecto que inquieta a una gran parte de la población, pero que no será indispensable porque los cientos de cámaras instaladas se encargarán de detectar al instante si los coches tienen distintivo ambiental o no.

Eso sí, el Consistorio anima a los conductores a informarse y a despejar cualquier duda sobre si su vehículo se ve afectado por la ZBE. Para ello, se ha habilitado una oficina municipal de atención ciudadana específica sobre la Zona de Bajas Emisiones, situada en el número 8 de la calle Quintana, que abre de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas. También se puede solicitar información llamando al teléfono 984 280 011, operativo en horario de oficina, o escribiendo al correo electrónico zonabajasemisiones@oviedo.es. Además, la Dirección General de Tráfico permite consultar de forma online el distintivo ambiental de cada vehículo.

Desde el Ayuntamiento recuerdan, no obstante, que aunque un coche carezca de distintivo ambiental y, en principio, no pueda acceder al área restringida —delimitada por las calles Adelantado de la Florida, Postigo Bajo, Postigo Alto, Padre Suárez (entre Postigo Alto y Marqués de Gastañaga), Marqués de Gastañaga, Campomanes, Santa Susana, Conde de Toreno, Uría, Doctor Casal, Melquiades Álvarez, Covadonga, Manuel García Conde y Víctor Chávarri— la ordenanza municipal contempla más de una veintena de excepciones.

Entre ellas figuran los empadronados dentro del ámbito afectado, los trabajadores y autónomos con su puesto en la zona, las personas con movilidad reducida o los usuarios de los aparcamientos públicos situados dentro del perímetro. Estos últimos no necesitarán autorización específica siempre que accedan al parking en un plazo inferior a 15 minutos desde que entren en el área delimitada. Un conjunto de matices que el Ayuntamiento considera clave para entender el verdadero alcance de la ZBE.