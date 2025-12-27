Tres empresas optan a la obra de la unidad de enfermedades raras del HUCA

Tres empresas aspiran a ejecutar las obras para habilitar en el HUCA (Hospital Universitario Central de Asturias) la unidad multidisplinar de enfermedades raras. Las ofertas que presentaron están siendo evaluadas para elegir a la adjudicataria de la actuación, que fue anunciada por el presidente del Principado, Adrián Barbón, nueve meses atrás.

La obra tiene un presupuesto de 826.676 euros y se ejecutará en cinco meses. Gispasa (Gestión de Infraestructuras Sanitarias del Principado de Asturias) licitó la adecuación de los locales en la planta 0 del edificio de Hospitalización junto al salón de actos y dentro del área comercial. Asime, Citanias Obras y Servicios y Serveo Servicios son las empresas que optan al contrato.

La unidad de enfermedades raras dispondrá de una superficie de 278 metros cuadrados. Con esta reforma, refleja el proyecto, se busca crear un espacio asistencial diferenciado y cercano a las zonas de laboratorio. También se instalará la dotación tecnológica que permita la comunicación en reuniones multidisciplinares sin que todo el personal esté en el mismo punto físico. De esta forma se facilitará la conexión con personal de otras áreas.

La unidad multidisciplinar de enfermedades raras dispondrá de dos consultas de gran tamaño, con más de 25 metros cuadrados, y un local polivalente, que se utilizará como despacho para la gestión de citas o como consulta. Tendrá un hospital de día con capacidad para dos pacientes con control de enfermería, dos locales para terapias respiratorias, con una sala de espera. El proyecto incluye dependencias de espera, aseos y un almacén.

Dos fases

Las obras se abordarán en dos fases. La adjudicataria iniciará cada una de ellas en función de los criterios asistenciales que marcará el HUCA. En el primer bloque de los trabajos se adecuarán los espacios de la zona de terapias respiratorias. Cuando esas dependencias puedan acoger ya uso asistencial se iniciará la segunda fase, que incluye el resto de los locales diseñados.

La primera fase durará un mes y la segunda cinco meses, según el calendario fijado por la Consejería de Salud. Gispasa y el HUCA han celebrado varias reuniones para definir las necesidades espaciales, asistenciales y técnicas que conllevan implantar esta unidad en el complejo sanitario.

El proyecto no modifica el sistema estructural del edificio ni se amplía su volumetría. Además de la obra de adecuación de los espacios la empresa adjudicataria instalará el mobiliario necesario en todas las dependencias. Todas las luminarias que se instalen en la unidad de enfermedades raras serán led de bajo consumo.

En Asturias, «se estima que hay más de 70.000 personas aquejadas de estas patologías, pero la mayoría no están diagnosticados», aseguró el presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), Juan Carrión, en la gala que la entidad organiza anualmente con motivo del Día mundial de las enfermedades raras, y que este año se celebró en Oviedo, en el Auditorio. Al acto asistió la reina Letizia.