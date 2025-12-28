Los coches sin etiqueta ambiental también podrán circular por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (con condiciones)

La entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Oviedo el próximo jueves, coincidiendo con Año Nuevo, genera dudas entre muchos conductores, especialmente entre quienes tienen vehículos de gasolina de más de 26 años o diésel de más de 20, a priori los más afectados por la nueva normativa. Sin embargo, entre las preguntas más planteadas al Ayuntamiento en los últimos día está la siguiente: «¿Hay excepciones para poder entrar en la ZBE con coches sin distintivo ambiental?». La respuesta es que la ordenanza prevé un amplio abanico de excepciones que permitirán acceder al perímetro sin exponerse a sanciones con ciertos requisitos.

A grandes rasgos, podrán entrar los empadronados, las personas con movilidad reducida, los profesionales y transportistas, los vehículos de servicios públicos o emergencias, los clientes de hoteles y aparcamientos, los propietarios de plazas de garaje y también los coches vinculados a obras o talleres. La clave está en el tipo de autorización, que en algunos casos será automática y en otros deberá solicitarse a través de la plataforma tecnológica municipal que el Ayuntamiento está ultimando.

Los empadronados dentro de los límites de la ZBE –delimitada por las calles Adelantado de la Florida, Postigo Bajo, Postigo Alto, Padre Suárez (entre Postigo Alto y Marqués de Gastañaga), Marqués de Gastañaga, Campomanes, Santa Susana, Conde de Toreno, Uría, Doctor Casal, Melquiades Álvarez, Covadonga, Manuel García Conde y Víctor Chávarri–son el ejemplo más claro de autorización automática. Si el vehículo está a su nombre o constan como conductores habituales en la DGT, la inscripción se realizará de oficio y no será necesario ningún trámite previo. Solo deberán solicitar permiso quienes utilicen coches de renting, sustitución o empresa. También tendrán acceso automático los coches históricos, los adaptados para usos singulares y los usuarios de parkings subterráneos situados dentro de la ZBE, siempre que entren en el aparcamiento en un plazo máximo de quince minutos desde que cruzan el perímetro, un margen que será controlado mediante cámaras.

Otro colectivo con exenciones es el de las personas con movilidad reducida. Sus autorizaciones estarán ligadas a la vigencia de la tarjeta PMR e incluirán también accesos puntuales para vehículos que los trasladen de manera esporádica. En el ámbito profesional, los transportistas y autónomos que trabajen con vehículos sin distintivo ambiental tendrán una moratoria hasta enero de 2031, siempre que el vehículo haya sido adquirido antes de 2026.

La ordenanza incluye además a los vehículos de servicios públicos, emergencias y aquellos con matrícula extranjera, que deberán registrarse mediante autorizaciones temporales de hasta seis meses. A ellos se suman los propietarios de garajes en la ZBE, los clientes de hoteles que necesiten dejar o recoger equipaje, las empresas con obras autorizadas y los talleres que deban mover vehículos por reparaciones, todos con permisos específicos.

La complejidad del sistema ha puesto el foco en la plataforma tecnológica municipal, llamada a gestionar el elevado volumen de solicitudes, validar documentación y controlar caducidades. Desde el Ayuntamiento insisten en que, durante los primeros meses, habrá un margen de adaptación y recuerdan que las restricciones solo afectan a una minoría del tráfico habitual. n