Los conciertos de Año Nuevo cuelgan el cartel de completo
Las entradas para los recitales programados para los días 1 y 2 en el teatro Campoamor, dirigidos por Julia Cruz, se han agotado
El teatro Campoamor cuelga el cartel de completo para los dos conciertos de Año Nuevo que organiza la Fundación Municipal de Cultura. Las entradas para los recitales que se celebrarán el 1 de enero a las 19.00 horas y el 2 de enero a las 19.30 horas, se han vendido.
Al escenario subirá Oviedo Filarmonía, bajo la batuta de la valenciana Julia Cruz (1996), que será la primera mujer que dirigirá los conciertos de Año Nuevo del teatro Campoamor. El programa que ha preparado tiene una primera parte dedicada a músicas españolas o de inspiración española que, indican los organizadores, «define como una especie de éxtasis festivo, unidas por una energía interna explosiva y contagiosa». La segunda parte del recital se dedica a Viena, con valses, polcas y marchas.
En los tradicionales conciertos de Año Nuevo, cuya duración será de noventa minutos, se incluye una selección con joyas escondidas del repertorio de la familia Strauss, junto a sus obras más conocidas. En temporadas anteriores, Julia Cruz debutó con la Orquesta Nacional de España, la Orquesta de Extremadura, Oviedo Filarmonía y la Compañía Nacional de Ópera de México, donde dirigió el estreno mexicano de “Beatrix Cenci”.
