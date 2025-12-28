La gracia natural de Jerónimo Granda y Maxi Rodríguez desmonta a la IA, así fue su estreno en el Filarmónica

La velocidad caústica de Maxi Rodríguez y la satírica perplejidad de Jerónimo Granda conforman un tandem muy difícil, sino imposible, de reproducir por parte de ninguna máquina. Esa es una de las certezas que deja su nuevo espectáculo "Inteligencia Artificial (Ay!)", en el que se burlan de los nuevos lenguajes generativos y de los tiempos que corren desde sus respectivas edades (80 y 60 años) y que ayer se estrenó en el teatro Filarmónica de Oviedo con ovación y largas carcajadas.

Jerónimo Granda lee LA NUEVA ESPAÑA durante una de las partes centrales del espectáculo. / .

La pareja, cuyas carreras han venido coincidiendo en algunos proyectos pero que nunca se había propuesto producir un espectáculo especial para dar juego a su comicidad a dúo, ofreció hora y media de humor socarrón, muy asturiano, canciones de Jerónimo Granda, monólogos de Maxi Rodríguez con el sello de la Cuenca del Caudal y algunos fragmentos de proyectos cinematográficos compartidos en el pasado.

Con una puesta en escena sencilla, la evocación mínima de un chigre con una mesa, sidra y el periódico del bar (un ejemplar de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón), la pareja salió al escenario preguntándose que era todo eso de la Inteligencia Artificial y con Jerónimo Granda desmontando todos los mitos de Silicon Valley.

–Mira, yo me cago en la madre.

-¿Cómo que te cagas en la madre?

–Sí, me cago en Google, que ye la madre de todo esto de la IA.

Bromas rápidas aparte –Maxi replicó que él no tiene google "porque vivo con mi muyer que ya los sabe todo"–, la charla derivó rápidamente al asunto de la edad, con el cantautor defendiendo haber llegado a la edad de "leyendas vivas" como Sean Connery, fallecido hace cinco años. Y con el asunto de la delegación que el ser humano hace ante las máquinas, sea para barrer la casa con la "roomba" o para tener descendencia, lo que dio pie a la primera canción del repertorio de Jerónimo Granda, "Inseminación artificial", y ese estribillo de "Como lo antiguo no hay nada".

En esta partida de ping-pong escénico que es también "Inteligencia Artificial", Maxi Rodríguez recogió el guante de la primera actuación con un inspirado monólogo sobre "la toalla de Hunosa", ejemplo de ese valor de lo de antes que acaba de cantar Granda y que Maxi llevó al mundo de las prejubilaciones y Perlora.

Entre chiste y chiste (aquel en que Jerónimo Granda dijo que su vecina creía que él era Dios, porque sabe que existe pero no lo puede ver) siguieron incidiendo en los problemas de un mundo cada vez más líquido y digital con humor afilado –"ya vive tanta gente en la nube que tengo miedo que un día empiecen a llover hijos de puta"– a lo que Maxi opuso la virtud de no madrugar para que Dios tenga la oportunidad de ayudar a otros. Era el pie para el famoso "No me levanto" de Granda, que acabó desembocando en un aviso de emergencia en los móviles de los cómicos.

–¿Pero qué pasó?

–Nah, ye Barbón.

Las bromas sobre el presidente del Principado, la FSA, Adriana Lastra o la TPA ("Todo por Adrián") se sucedieron y encontraron nuevo formato en un ejemplar de LA NUEVA ESPAÑA que Jerónimo Granda fue leyendo con titulares descacharrantes que hablaban de la llegada del AVE a Gijón pasando por Amazon o del enterramiento del rey emérito en Covadonga. "La gente cabréase, pero como digo yo, los periódicos hay que leélos a les doce de la noche, porque así dices, ah, pero esto ya fue ayer".

El visionado de fragmentos de tres películas en las que Granda y Rodríguez trabajaron juntos ("Nun val la pena conquistar la tierra", "Lo que el ojo no ve" y "Carne de gallina"). Una canción final dedicada a la IA que recogió algunos de los gags lanzados durante la función y un culín de sidra escanciado con bastón despidieron este primer encuentro de la pareja, que repetirá el 28 de diciembre en Langreo, el 16 de enero en Lugones y el 31 de enero en Candás.