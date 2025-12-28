El gran proyecto de Oviedo que transformará todo un barrio para impulsar la candidatura a Capital Europea de la Cultura

Oviedo no solo aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031; aspira a que su pulso creativo deje de latir exclusivamente en el centro para extenderse hacia sus barrios con una ambición sin precedentes. El Plan Estratégico de Cultura de Oviedo 2035 (PECO 2035), aprobado el pasado lunes con una amplia mayoría del Pleno, sitúa a Ciudad Naranco en el epicentro de su estrategia de transformación urbana y social. El documento técnico, redactado por el equipo de la capitalidad, no se limita a grandes obras en La Vega o el Palacio de los Niños, sino que diseña otras apuestas como una mutación de Ciudad Naranco para convertirlo en un «barrio cultural» de referencia o proyectos pioneros en las relaciones de la cultura con la Inteligencia Artificial.

La candidatura quiere impulsar, en colaboración con la iniciativa privada, la recuperación de espacios en desuso, infrautilizados o degradados como Almacenes Industriales, donde actualmente ya existe el centro cultural Kuivi. El objetivo es transformarlos en núcleos vivos para la exhibición de arte, actividades culturales en vivo y, fundamentalmente, residencias de creación. Esta estrategia busca inyectar vitalidad en una zona que, según el diagnóstico del plan, presenta una de las tasas de envejecimiento más altas de la ciudad, con más del 25% de sus residentes de más de 65 años.

Convertir a Ciudad Naranco en un polo de dinamización cultural no es solo una cuestión de estética urbana; es una herramienta de «regeneración urbana» para fortalecer la perspectiva territorial del desarrollo ovetense. Se trata de crear un ecosistema donde los jóvenes creadores puedan instalar sus estudios y los vecinos de toda la vida encuentren una oferta cultural de proximidad que hoy se concentra masivamente en el casco histórico.

Más allá de obras y nuevos recintos, el PECO 2035 mira a otros desafíos del siglo XXI. El plan propone la creación de la asociación «Oviedo Digital», una alianza público-privada para garantizar que la transición a la Inteligencia Artificial sea ética y justa. Oviedo quiere liderar la protección de los derechos morales y laborales de sus artistas, asegurando una remuneración equitativa ante el avance tecnológico y abordando la brecha digital de género. Es un blindaje del talento carbayón frente a la homogeneización del algoritmo.

Otro de los pilares más humanos del documento es la integración de la cultura en el sistema de salud. El plan formaliza la colaboración con el HUCA para que la Oviedo Filarmonía realice conciertos y actividades dirigidas específicamente a pacientes ingresados. Esta visión entiende la cultura como un motor de bienestar emocional y salud mental, reforzando la red de cuidados de la ciudad desde una perspectiva inclusiva.

El PECO plantea convertir el Prerrománico en escenario de festivales

A esto se suma el programa «Acerca Cultura», diseñado para que personas en riesgo de exclusión social o con discapacidad puedan acceder a espectáculos de primer nivel con precios simbólicos, «garantizando que el derecho a la cultura no dependa del código postal ni de la cuenta corriente».

El PECO subraya que, para gestionar de manera correcta esta ambiciosa hoja de ruta de transformación y modernización, la Fundación Municipal de Cultura (FMC) deberá abordar un proceso de reestructuración de calado. El plan recomienda una dirección bicefálica: un director gerente de carácter eventual y un director artístico independiente que aplique criterios profesionales a la programación, libre de vaivenes políticos. Además, se incorporará un experto en la captación de patrocinio y mecenazgo privado, buscando reducir la dependencia de los fondos públicos y asegurar la sostenibilidad del legado de la capitalidad cultural tras 2031.

Raíces

El plan no olvida las raíces. Entre los nuevos proyectos destaca la creación del Museo de Alfarería de Faro, destinado a proteger una tradición milenaria, cuya tramitación ya se ha puesto en marcha. Paralelamente, el PECO también contempla planes para que el Naranco, totémico monte de la capital asturiana, se convierta en un «proyecto piloto» donde el Prerrománico servirá de escenario para festivales que fusionen la música tradicional asturiana con expresiones contemporáneas, integrando además rutas de interpretación que pongan en valor el paisaje agroecológico como un patrimonio natural vivo.

Con esta estrategia, Oviedo aspira a ensanchar su potencial cultural, seduciendo a los responsables comunitarios que se encargarán de evaluar la candidatura carbayona, tanto para el primer corte, cuyo resultado se conocerá en el primer trimestre de 2026, como de cara a la elección definitiva, prevista para comienzos del próximo año 2027.