Un incendio en una casa okupa reaviva las reivindicaciones de un barrio de Oviedo que clama por su regeneración

Los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Oviedo tuvieron que intervenir en la tarde de este sábado para sofocar un incendio declarado en el interior de una vivienda abandonada de la calle Vetusta, en la zona del Rayo Mercadín. La rápida actuación de los bomberos evitó que las llamas se propagaran a inmuebles colindantes, aunque el fuego provocó importantes daños materiales en el interior del edificio, que quedó prácticamente inutilizado.

La alarma saltó pasadas las horas centrales de la tarde, cuando una densa columna de humo comenzó a salir por las ventanas del inmueble. Fueron los propios vecinos quienes dieron aviso a los servicios de emergencia, preocupados por la intensidad del humo y el riesgo que suponía para la zona. Según fuentes vecinales, la vivienda es frecuentada habitualmente por okupas, una circunstancia que vuelve a poner el foco sobre el estado de abandono de algunos edificios del barrio.

A la llegada de los bomberos, el incendio se encontraba ya desarrollado en el interior de la casa, aunque pudo ser controlado en pocos minutos. No fue necesaria la evacuación de vecinos y, afortunadamente, el suceso se saldó sin daños personales.

Más allá del incidente concreto, el fuego ha sido interpretado por los residentes del Rayo Mercadín como un nuevo toque de atención. Los vecinos reclaman desde hace tiempo una mayor celeridad por parte del Ayuntamiento, en coordinación con las propiedades y promotoras, para proceder al derribo de las construcciones abandonadas que salpican el barrio. Consideran que estos inmuebles no solo afean el entorno, sino que suponen un problema de seguridad.

El objetivo final, recuerdan, es avanzar hacia la creación de nuevas viviendas y, sobre todo, hacia la materialización del ansiado parque del Este, una zona verde largamente reivindicada y que los vecinos defienden como clave para regenerar urbanísticamente esta parte de la ciudad y mejorar la calidad de vida del barrio. El incendio de este sábado ha vuelto a poner esa demanda sobre la mesa, esta vez envuelta en humo.