Atención conductores: un aparatoso accidente con ocho coches atasca uno de los principales accesos a Oviedo
El siniestro dejó varios heridos y obligó a intervenir a bomberos y personal sanitario
Un aparatoso accidente de tráfico registrado a primera hora de la mañana de este lunes ha provocado importantes retenciones en la autovía Oviedo-La Espina (A-63), en sentido hacia la capital asturiana, a la altura de Trubia. El siniestro, que tuvo lugar a las 09:26 horas en el punto kilométrico 8,2, se saldó con la colisión múltiple de hasta ocho turismos, según ha informado la Guardia Civil de Asturias.
Como consecuencia del accidente, varias personas resultaron heridas de carácter leve. Hasta el lugar se desplazaron patrullas del Destacamento de Tráfico de Oviedo para la atención a las víctimas y la regulación de la circulación, que se vio gravemente afectada durante varias horas. Asimismo, el Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) del mismo destacamento se hará cargo de esclarecer las causas del siniestro.
El accidente generó largas retenciones en la autovía, lo que obligó a muchos conductores a permanecer detenidos durante un tiempo prolongado. Una de las personas afectadas relataba la situación vivida en la vía: “Hay un megaccidente con unos once coches implicados, con bomberos, tráfico y demás. Ni se os ocurra venir por aquí porque las retenciones son terribles”, comentaba visiblemente afectada.
La Guardia Civil recomienda extremar la precaución al circular por esta vía y atender siempre a las indicaciones de los agentes, especialmente en jornadas con alta densidad de tráfico.
