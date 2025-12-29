Así batalla Oviedo contra el abandono de uno de sus barrios más degradados: expropiaciones, multas y colaboración

El urbanismo de pico y pala no puede esperar más en la zona del Rayo Mercadín. La concejalía de Planeamiento, dirigida por Nacho Cuesta, ha pisado el acelerador para erradicar la degradación de un entorno que este sábado volvió a dar un susto mayúsculo a los vecinos. Un incendio en una casa con okupas, que quedó inutilizable pese a la rápida intervención de los bomberos y la ausencia de daños personales, ha reafirmado la urgencia de los planes municipales. La estrategia de Cuesta pasa por una regeneración integral que ya tiene en marcha el expediente para la expropiación forzosa de 21 parcelas clave en este sector.

El objetivo final es ambicioso: liberar el suelo para levantar 850 viviendas y ejecutar una inversión de 4,42 millones de euros en urbanización. Sin embargo, la prioridad inmediata del Ayuntamiento es la seguridad. El último informe de la Oficina de Rehabilitación revela una ofensiva administrativa sin precedentes, con 25 expedientes abiertos solo en este ámbito. De estos, 10 son órdenes de ejecución directas para que los propietarios actúen sobre inmuebles en ruina o focos de insalubridad.

Cuesta está estrechando la colaboración con los propietarios de las parcelas abandonadas, entre los que están la Sareb o constructoras privadas. A falta de iniciativa propia, actualmente, existen cuatro expedientes con imposición de multas y otros tantos pendientes de publicación en el BOE para determinar la propiedad y proceder al derribo. Tras las recientes demoliciones en Casa Quilo, el consistorio mantiene el foco en las calles del Rayo 30 y 32, donde ya se han tramitado medidas de protección y expedientes de ruina que buscan eliminar, de forma definitiva, estos nichos de inseguridad y ocupación ilegal. El objetivo, aseguran, es seguir avanzando en la regeneración de un barrio en el que el abandono de determinados edificios los ha convertido en un foco de delincuencia, inseguridad y actividades ilegales.