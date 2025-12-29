Todo lo que debes saber sobre la cabalgata de los Reyes Magos en Oviedo: nuevo recorrido, más de mil figurantes y trajes cedidos por películas

Oviedo se prepara para una de las jornadas más “mágicas” del año. Los Reyes Magos de Oriente recorrerán las calles de la ciudad acompañados por más de 1.800 figurantes y decenas de miles de niños se acercarán al recorrido. La Banda de Gaitas y la Banda de Música de Oviedo serán los encargados de poner la nota musical durante el nuevo trayecto con sede en el IES Alfonso II.

“La llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar culmina la programación navideña de Oviedo. Nuestra Cabalgata es un acontecimiento en el que se implican todos los estamentos de la ciudad: una celebración histórica, única en España, de la que existen referencias ya desde 1935”, explicó Covadonga Díaz, concejala de Festejos, en la presentación.

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente llegarán a la ciudad de Oviedo el próximo domingo, día 4, a las 16.30 horas, para recibir a los niños y niñas en el Palacio de Congresos y Exposiciones. La recepción se celebrará esa misma tarde, entre las 16.30 y las 20.00 horas, y se prolongará al lunes día 5, en horario matinal, de 11.00 a 14.30 horas, facilitando así que un mayor número de familias pueda participar en este tradicional encuentro.

Con carácter previo a la llegada de los Reyes Magos, el príncipe Aliatar hará su aparición en la ciudad los días 2 y 3. El emisario real atenderá a los más pequeños en el Teatro Campoamor, donde el día 2 estará presente de 12.00 a 14.30 y de 16.30 a 18.00 horas. Ese mismo día, y como novedad, a las 18.30 horas se trasladará al Palacio de los Deportes para recibir a más niños ovetenses. El día 3, el príncipe Aliatar continuará con su agenda en el Campoamor, en horario de 12.00 a 14.30 y de 17.00 a 20.00 horas.

El desfile recrea un paisaje de Oriente compuesto por séquitos procedentes de distintos reinos e imperios gracias a un fondo de vestuario propio que reproduce con fidelidad ese universo. A este patrimonio se suman alrededor de 250 trajes procedentes de grandes producciones cinematográficas, aportados por la sastrería Cornejo, que se integran en el vestuario municipal sin alterar el espíritu original de la cabalgata. “El espíritu de la Cabalgata sigue siendo el de Oviedo: el que se diseñó en los años cincuenta. Queremos seguir manteniéndola, transformándola y restaurando algunos elementos cuando sea necesario, pero sin perder nunca esa esencia que la hace única en España”, aseguró Luis Antonio Suárez, director artístico de la cabalgata.

La edición de este año contará con menos animales de lo habitual en la Cabalgata de Reyes debido a la situación generada por la dermatosis nodular contagiosa y tras las conversaciones mantenidas con la Consejería del Principado. En cumplimiento de la normativa vigente y de las recomendaciones sanitarias, únicamente participarán los caballos que tiran de las carrozas de Sus Majestades, una medida adoptada para garantizar la seguridad y el bienestar animal sin renunciar al desarrollo del desfile.

El nuevo recorrido

Las obras que la Universidad de Oviedo está ejecutando en la histórica Escuela de Minas, ubicada en la calle Independencia, han obligado a los organizadores a modificar el centro de operaciones de la Cabalgata de Reyes de este año. Tras estudiar varias alternativas, el Ayuntamiento decidió trasladarlo al IES Alfonso II, que asumirá este papel logístico. La cabalgata dará comienzo a las 18.30 horas y partirá desde la calle Santa Susana, iniciando así su recorrido por el centro de la ciudad.

El desfile continuará por las calles Toreno, Marqués de Pidal e Independencia, para adentrarse después en Uría y seguir por Fruela, Pozos, Ramón y Cajal, Eusebio González Abascal, la Plaza de la Catedral, Águila, Jovellanos y Argüelles. Posteriormente, regresará a la calle Uría para volver al IES Alfonso II por Marqués de Santa Cruz. Durante el itinerario se realizará una parada en la Plaza de la Catedral, donde tendrá lugar uno de los momentos más emotivos de la jornada: la tradicional adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús.

Apuesta por la inclusión

Además de las distintas acciones de accesibilidad desarrolladas a lo largo de todas las fiestas, el Ayuntamiento ha querido reforzar especialmente las medidas diseñadas con motivo tanto de la recepción de los Reyes Magos como de la tradicional Cabalgata. En el acto de bienvenida a Sus Majestades, que se celebrará en el Palacio de Congresos de Calatrava, se habilitará un acceso prioritario para menores con reconocimiento de discapacidad. Asimismo, durante la primera hora del evento no habrá música y se reducirán los estímulos visuales, con el objetivo de generar un entorno más “calmado” y “accesible”. También se pondrán a disposición bucles magnéticos y distintos apoyos de comunicación y comprensión para los niños que lo necesiten.

En lo que respecta a la Cabalgata de los Reyes Magos, se han habilitado dos zonas reservadas para “garantizar la inclusión”. Una de ellas estará destinada a personas con movilidad reducida y, como novedad, cambia de ubicación con respecto a otros años, situándose en el Paseo de los Álamos, en la esquina con Marqués de Santa Cruz. Además, a la altura de la calle Santa Susana, frente a las escaleras de bajada de la Plaza de España, se reservará un espacio específico para personas con hipersensibilidad acústica, donde el desfile transcurrirá sin música ambiental ni la actuación de las bandas.

“Seguimos trabajando de manera firme y continuada para que la Navidad sea un espacio de encuentro, de ilusión y de disfrute para todas las personas, sin barreras y con plena igualdad de oportunidades”, señaló María Velasco, concejala delegada de Políticas Sociales, satisfecha con la labor realizada en esta materia.