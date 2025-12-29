El día que Brigitte Bardot dio la cara por los gatos callejeros de Oviedo

De todas las vidas que tuvo la icónica actriz francesa Brigitte Bardot, fallecida ahora a los 91 años, la de la activista en defensa de los derechos de los animales ha acabado siendo una de las más visibles y esforzadas. Su compromiso con la causa animalista la mantuvo ligada a todo tipo de campañas a través de su fundación, hasta el punto de que incluso una pequeña polémica local en una capital del norte de España era capaz de ponerla en marcha. Sucedió en Oviedo hace ahora 13 años. B.B. dio la cara por los gatos y se salió con la suya.

El aterrizaje del gran mito erótico francés en la política municipal ovetense se produjo gracias a las asociaciones locales agrupadas en la plataforma ciudadana Pro Animales, que pidieron ayuda a la Bardot para derogar una nueva normativa que mandaba capturar y mandar al albergue a los gatos callejeros, además de prohibir la alimentación de los felinos en el entorno del colegio Veneranda Manzano.

Era alcalde Agustín Iglesias Caunedo, y a su nombre llegó una carta firmada por Brigitte Bardot, fechada en París el 1 de marzo. La actriz le proponía a Caunedo "una colaboración para que los gatos de su ciudad puedan tener una vida digna y vivir en buena armonía con la comunidad". Y defendía que se implantara aquí el método AES (atrapar, esterilizar, soltar), que su fundación había desarrollado en 1.600 alcaldías.

Sandra Suárez, activista integrada en aquella plataforma, recuerda bien que en aquella época, anterior a la ley de Protección y Derechos de los Animales, "en Oviedo estábamos en pañales". En aquel momento la nueva norma del Ayuntamiento, explica, no solo prohibía la alimentación. "La cuestión es que los estaban capturando y llevándolos al albergue para sacrificarlos". Por eso decidieron acudir a Brigitte Bardot. "Quisimos pedir ayuda un poco más a lo grande".

La estrategia funcionó. Porque la misiva dirigida a la Alcaldía se difundió mucho. "Nos ayudó mucho mandando una carta al Alcalde y se lo agradecimos mucho, porque tuvo bastante repercusión", razona ahora Sandra Suárez.

Esta activista, destacada por su labor en el apoyo de las colonias de gatos, solo tiene buenas palabras hacia la actriz. "La verdad, era una maravilla. Dedicó parte de su vida a esto, y su figura y su trabajo nos parecen una maravilla, como todos los que estamos en este mundo. A nosotros nos ayudó y además contestó muy rápido".

La ordenanza llegaría a modificarse unos meses más tarde, a finales de año, poniéndose en marcha un plan similar a lo que sugería Brigitte Bardot. De todo aquel revuelo Agustín Iglesias Caunedo recuerda, en especial, la tira cómica que le dedicó LA NUEVA ESPAÑA al día siguiente de conocerse la noticia, en la que aparecía olfateando una carta ante la mirada de su bull terrier "Lothär" mientras decía: "Ummmm... Carta de Brigitte Bardot. Huele a comida de gato".