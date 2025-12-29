La obra de los tapices rodantes del HUCA da un paso más con las pruebas lumínicas

Los sistemas de iluminación de las pasarelas eléctricas de acceso al HUCA (Hospital Universitario Central de Asturias) desde la nueva gran marquesina ya han sido testados. Esa es una de las tareas que se están abordando en esta recta final de las obras de la parada de autobuses y de los tapices rodantes que la conectan con el edificio de Consultas Externas del complejo sanitario. En las estructuras se están acometiendo los últimos remates y las pruebas de seguridad.

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias impulsa la obra que persigue, indica, «una movilidad más sostenible y una mayor accesibilidad al complejo sanitario del HUCA». La gran marquesina, donde pararán los 430 autobuses que circulan por la zona, y los pasillos móviles han sido financiados por los fondos Next Generation. La inversión destinada a la actuación ascendió a 4,5 millones aunque finalmente fue adjudicada en 3,9 millones de euros.

Los pasillos rodantes, con el edificio del HUCA al fondo. / Consejería de Movilidad

La puesta en marcha de la marquesina y de los tapices rodantes está prevista para principios del próximo año. Las pasarelas eléctricas, que están cubiertas en todo el tramo, y con cerramiento lateral, miden setenta metros. Por ellas, que llevan placas solares en el techo, se podrán trasladar hasta 6.000 personas a la hora.

La gran marquesina se construyó en la calle Juan Antonio Álvarez Rabanal, entre las glorietas de Jaime Martínez González-Río y Sanitarios de Asturias. A esa zona se trasladarán las paradas de autobuses urbanos e interurbanos del entorno del HUCA.

Los pasillos rodantes, con placas solares en las cubiertas, y al fondo a la izquierda, la gran marquesina. / Consejería de Movilidad

Ese es el punto de Oviedo que concentra a más usuarios del transporte urbano, servicio que presta TUA, y también al que llegan un mayor número de autocares y de líneas del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) en la ciudad, con excepción de la estación de autobuses. En otras dos zonas que concentran un elevado número de usuarios en la ciudad, Llamaquique y El Cristo, ya se utilizan las marquesinas de grandes dimensiones instaladas.