Oviedo, el concejo que más habitantes gana por tercer año consecutivo por el flujo migratorio: estas son las cifras

Oviedo encadena tres años consecutivos como el concejo asturiano que más habitantes gana gracias a los intercambios migratorios. Tres ejercicios, desde 2022, en los que el saldo es positivo y en todos ellos superior al de Gijón, que es el municipio más poblado de la región. El año 2024 se cerró con 4.775 habitantes más en el concejo en el que está ubicada la capital regional, como resultado de la diferencia entre llegadas y marchas frente a los 3.239 de Gijón, que ocupa el segundo puesto de la lista.

Desde 2021, en el que Oviedo, en plena pandemia, tuvo un saldo migratorio negativo (con 1.145 habitantes menos) ha encadenado tres años con ascensos. De los 3.851 nuevos habitantes de 2022 a los 3.936 de 2023 y los 4.775 de 2024, en el que se marca un récord en lo que va de siglo.

Es del extranjero de donde llega un mayor volumen de nuevos vecinos, con un saldo positivo de 3.747 personas. De Oviedo han emigrado a otros países 1.433 ciudadanos, pero ha recibido a 5.180. Con otras comunidades autónomas españolas también el balance es favorable, ya que han llegado 3.537 personas frente a las 2.490 salidas, con lo que el resultado es de 1.047 habitantes ganados con las migraciones nacionales.

Solo en el intercambio con otros concejos de la región el saldo es levemente negativo, con 19 vecinos menos ya que a Oviedo se trasladaron durante el pasado año 3.146 ciudadanos y se marcharon 3.165 a otros puntos de la comunidad. Asturias concluyó el ejercicio con 14.225 personas más procedentes de las migraciones, con lo que uno de cada tres nuevos habitantes ganados eligió la capital de la comunidad autónoma para vivir.

Los datos

La llegada desde los diferentes continentes. América ocupa el primer lugar, seguido de África y Europa. Un total de 3.597 personas se desplazaron desde el otro lado del Atlántico y hacia allí marcharon desde Oviedo 733, arrojando un saldo positivo de 2.864 nuevos vecinos. América del Sur marcha en cabeza en esta estadística, con 2.159 ciudadanos, seguida por América Central y Caribe, con 552.

Otros países. Las cinco primeras posiciones tanto en número de inmigrantes como en saldo positivo por países son de ese continente, con Colombia (747), Venezuela (512), Cuba (372), Paraguay (211) y Argentina (197). En la sexta posición aparece Rusia (148), con 167 llegadas y 19 salidas, seguido de Marruecos (136), con 181 nuevos residentes llegados a Oviedo y 45 emigraciones. Entre las excepciones a esta tendencia al alza migratoria llama la atención Rumanía, que es la tercera comunidad extranjera más numerosa en el censo ovetense, y cuyo saldo migratorio es negativo, ya que llegaron a Oviedo 82 ciudadanos naturales del país del sureste de Europa y abandonaron el concejo 125.

Con otras regiones de España . Si miramos los movimientos de población de Oviedo con otras comunidades autónomas del país han partido 2.490 habitantes y han llegado 3.537. Madrid es la primera, tanto en volumen de emigrantes como en el saldo total, ya que desde la capital de España llegaron 807 personas y restando a quienes hicieron la maleta para desplazarse allí el resultado es de 222 habitantes más en el municipio asturiano. Un dato significativo ya que Madrid venía siendo un destino tradicional de las emigraciones de los asturianos.

Cataluña se sitúa en segundo lugar (con 170), al llegar a Oviedo desde esta comunidad autónoma 374 nuevos vecinos y se fueron 204. En el saldo migratorio positivo les sigue la Comunidad Valenciana, con 162; Andalucía, con 157; Castilla y León, con 105; y Castilla La Mancha, con 78.