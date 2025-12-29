Oviedo transforma su movilidad en seis meses: los usuarios de los patinetes y bicicletas de alquiler se disparan (aquí todas las cifras)

La irrupción de las bicicletas y patinetes eléctricos de alquiler en Oviedo no ha pasado desapercibida. Desde su estreno el pasado mes de junio, el servicio público de micromovilidad ha logrado atraer a 6.700 usuarios, que efectuaron más de 80.000 trayectos, unos datos que reflejan la rápida aceptación de este nuevo modelo de desplazamiento urbano y que confirma que la ciudad estaba preparada para dar el salto hacia alternativas más sostenibles al coche privado.

La implantación del servicio, impulsada por la concejalía de Infraestructuras y Movilidad del Ayuntamiento, que dirige Nacho Cuesa, y operada por la empresa Bird, ha permitido además reducir en más de 30 toneladas las emisiones de dióxido de carbono este año. En apenas unos meses de funcionamiento, los patinetes y bicicletas eléctricas se han consolidado con sus más de 80.000 viajes, consolidándose como una opción habitual para trayectos cortos y conexiones de última milla dentro del casco urbano.

Desde el Consistorio destacan que estos datos «avalan una apuesta estratégica por la movilidad sostenible», alineada con los objetivos medioambientales y con la transformación del espacio público iniciada en los últimos años. La convivencia de patinetes y bicicletas eléctricas ha ampliado el abanico de opciones de transporte para la ciudadanía, ofreciendo soluciones adaptadas a distintos perfiles de usuarios y necesidades, y situando a Oviedo en una senda similar a la de otras ciudades europeas que ya han integrado con éxito la micromovilidad compartida.

El volumen de viajes registrados desde el lanzamiento del servicio confirma que estas fórmulas se han incorporado con rapidez a los hábitos diarios de desplazamiento. Los datos apuntan a un uso intensivo tanto en horas punta como a lo largo del día, lo que refuerza su papel como alternativa real al vehículo privado en recorridos urbanos de corta distancia y como complemento al transporte.

Uno de los factores clave para esta rápida integración ha sido la infraestructura urbana existente. La red de carriles, zonas pacificadas y puntos de estacionamiento, fruto de la planificación y la inversión municipal en los últimos años, ha permitido una implantación equilibrada del servicio. De este modo, los patinetes y bicicletas conectan los principales ejes del centro con barrios residenciales y entornos universitarios, adaptándose a los distintos ritmos de la ciudad.

Nacho Cuesta, subraya que «los buenos resultados de la implantación de estos nuevos modelos de movilidad urbana demuestran que es un servicio que demandaba la ciudad y que está funcionando», añadiendo que «su convivencia es perfectamente compatible con las fórmulas tradicionales de transporte y con el carácter peatonal de Oviedo».

Micromovilidad

Por su parte, el director general de Bird para España y Portugal, Antonio Relaño, destaca que la experiencia ovetense «confirma que la micromovilidad funciona cuando existe una visión compartida entre operadores y administraciones», y remarca que la planificación y la infraestructura son claves para que la ciudadanía adopte estas soluciones de forma natural, con beneficios inmediatos en sostenibilidad y calidad urbana. n