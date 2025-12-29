El piloto asturiano Fernando Alonso sorprende al compartir su primera foto junto a Melissa Jiménez, embarazada de casi siete meses

Después de casi tres años de relación y justo cuando están a punto de ser padres, Fernando Alonso y Melissa Jiménez han compartido en redes sociales su primera fotografía juntos. En realidad, el encargado de hacer y subir la instantánea ha sido el piloto asturiano de Fórmula 1, pese a ser una persona tímida y muy reservada con su vida privada. De hecho, su relación sentimental ha sido de lo más discreta, sin posados oficiales ni declaraciones de amor. Hasta este domingo...

El ovetense sorprendió a sus seguidores al subir a Instagram un selfi junto a la periodista, embarazada de casi siete meses. No se trata de un selfi cualquiera, sino que la pareja aparece reflejada en el cristal de su espectacular coche deportivo Aston Martin Valiant. "Paseo perfecto de domingo. Valiant, lo tienes todo”, escribió Fernando Alonso junto a la imagen. Melissa Jiménez, por su parte, lleva desde el pasado mes de junio, más o menos cuando quedó embarzada, sin actividad en su perfil de Instagram.

Padre a los 44 años

El piloto asturiano será padre a los 44 años, tras confirmar la revista "¡Hola!" que la periodista Melissa Jiménez, de 38, está ya muy avanzada en su embarazo. El primer hijo (o hija) del ovetense llegará al mundo a principios de 2026, concretamente en marzo y nacera en Mónaco, donde la pareja reside. Jiménez, que ya es madre de otros tres niños, Gala (10 años), Abril (7) y Max (6), llevaba meses fuera de los focos. Su ausencia en las últimas carreras del Mundial de Fórmula 1 y en los micrófonos de Dazn para retransmitir el campeonato hizo saltar todas las alarmas.

Melissa Jiménez y Fernando Alonso reflejados en el cristal de su deportivo / @fernandoalo_oficial

Su deseo hecho realidad

Siempre hermético con su vida privada, a finales de 2024 el piloto asturiano (44) sorprendía confesando que le encantaría ser padre. "No tengo hijos, algo que quiero tener como objetivo personal en los próximos años, en no demasiados... Ojalá", expresaba. Un deseo que ahora está a punto de cumplir junto a Melissa.