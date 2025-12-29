El Príncipe Aliatar recibe a los niños, esta tarde en el Club LA NUEVA ESPAÑA
El emisario de los Reyes Magos escuchará todas las peticiones y recogerá las cartas para el reparto de regalos del 5 de enero
El Club LA NUEVA ESPAÑA ya tiene todo listo para recibir esta tarde a las 18.00 horas al Príncipe Aliatar, emisario de los Reyes Magos de Oriente. El enviado real se adelanta a la gran visita de la noche del 5 de enero y recogerá las peticiones de los pequeños, además de recibir las cartas que entregará directamente a Sus Majestades. Como es bien sabido, Aliatar acude cada año de forma puntual en representación directa de los Reyes Magos, con el objetivo de recoger los últimos mensajes y deseos de los más pequeños, así como de trasladar a la ciudad noticias sobre el inminente recorrido real. Su presencia siempre despierta una notable expectación entre los asistentes que acceden al salón del Club. «Estoy muy contento de reunirme con los niños, seguro que tendré caramelos para todos», aseguró el adelantado de los Reyes.
El acto se enmarca dentro del programa de recepciones institucionales que anteceden a la noche más esperada por niños y mayores, con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo. n
