Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Tallerón GijónGordo de VillamanínLío presupuestos AsturiasBajas emisiones OviedoOviedo Capital Europea de la Cultura
instagramlinkedin

El Príncipe Aliatar recibe a los niños, esta tarde en el Club LA NUEVA ESPAÑA

El emisario de los Reyes Magos escuchará todas las peticiones y recogerá las cartas para el reparto de regalos del 5 de enero

Aliatar recibiendo una carta en el Club LA NUEVA ESPAÑA el año pasado.

Aliatar recibiendo una carta en el Club LA NUEVA ESPAÑA el año pasado. / LUISMA MURIAS

María José Iglesias

María José Iglesias

El Club LA NUEVA ESPAÑA ya tiene todo listo para recibir esta tarde a las 18.00 horas al Príncipe Aliatar, emisario de los Reyes Magos de Oriente. El enviado real se adelanta a la gran visita de la noche del 5 de enero y recogerá las peticiones de los pequeños, además de recibir las cartas que entregará directamente a Sus Majestades. Como es bien sabido, Aliatar acude cada año de forma puntual en representación directa de los Reyes Magos, con el objetivo de recoger los últimos mensajes y deseos de los más pequeños, así como de trasladar a la ciudad noticias sobre el inminente recorrido real. Su presencia siempre despierta una notable expectación entre los asistentes que acceden al salón del Club. «Estoy muy contento de reunirme con los niños, seguro que tendré caramelos para todos», aseguró el adelantado de los Reyes.

El acto se enmarca dentro del programa de recepciones institucionales que anteceden a la noche más esperada por niños y mayores, con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo. n

TEMAS

  1. Estos son los tipos de coche a los que afectará la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (a partir del jueves)
  2. El gran proyecto de Oviedo que transformará todo un barrio para impulsar la candidatura a Capital Europea de la Cultura
  3. Llegar a la puerta del HUCA utilizando pasarelas eléctricas, más cerca: la obra de los tapices rodantes y la gran marquesina entran en la recta final
  4. Los coches sin etiqueta ambiental también podrán circular por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (con condiciones)
  5. Vecinos de La Corredoria denuncian la saturación “insostenible” de una de las líneas de transporte urbano del barrio
  6. Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
  7. Oviedo pone fin a una de sus plazas más polémicas: más espacio, pero algún nostálgico de problemáticas antiguas
  8. La Zona de Bajas Emisiones de Oviedo afectará a 'pocas calles y muy céntricas

El Príncipe Aliatar recibe a los niños, esta tarde en el Club LA NUEVA ESPAÑA

El Príncipe Aliatar recibe a los niños, esta tarde en el Club LA NUEVA ESPAÑA

La obra de los tapices rodantes del HUCA da un paso más con las pruebas lumínicas

La obra de los tapices rodantes del HUCA da un paso más con las pruebas lumínicas

El piloto asturiano Fernando Alonso sorprende al compartir su primera foto junto a Melissa Jiménez, embarazada de casi siete meses

Rastrillo solidario para proyectos infantiles en en Honduras y la India en Oviedo

Rastrillo solidario para proyectos infantiles en en Honduras y la India en Oviedo

Cuatro heridos en un accidente en Trubia con doce coches implicados

Cuatro heridos en un accidente en Trubia con doce coches implicados

Superan los 320 km/h y cuestan más de 15 millones: así son los dos superdeportivos de lujo con los que Fernando Alonso se pasea por las calles de Mónaco estas Navidades

Superan los 320 km/h y cuestan más de 15 millones: así son los dos superdeportivos de lujo con los que Fernando Alonso se pasea por las calles de Mónaco estas Navidades

La historia del político que impartió clases en un colegio de Oviedo con niños que hablaban veinte lenguas distintas

La historia del político que impartió clases en un colegio de Oviedo con niños que hablaban veinte lenguas distintas

La Corredoria reclama más cultura, limpieza y participación vecinal en la copa de Navidad de la asociación San Juan

La Corredoria reclama más cultura, limpieza y participación vecinal en la copa de Navidad de la asociación San Juan
Tracking Pixel Contents