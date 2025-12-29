Rastrillo solidario para proyectos infantiles en en Honduras y la India en Oviedo

Los bajos del colegio Nazaret, en la calle Valentín Masip, han acogido hasta este lunes un rastrillo solidario para recaudar fondos que irán destinados a proyectos relacionados con la infancia en Honduras y la India. La iniciativa ha corrido a cargo de la ONG católica «Buscando Horizontes», que tiene entre sus fines el apoyo a la infancia más vulnerable.

El rastrillo abrió sus puertas el pasado sábado y concluyó ayer. En esta ocasión, el dinero obtenido con las ventas de los distintos productos irá a iniciativas de educación infantil y atención sanitaria en Honduras y la India, según afirmó el presidente de la ONG, Javier Álvarez.

El mercadillo ha contado en esta ocasión con una destacada participación ciudadana y el apoyo de voluntarios, que durante tres jornadas han ofrecido artículos donados con fines solidarios, «contribuyendo a mejorar las condiciones de vida y el futuro de niños en situación de especial vulnerabilidad», apuntó Álvarez, quien también agradeció el apoyo de la comunidad religiosa del Nazaret. En concreto, esta ONG desarrolla sus acciones en Comayagua y Tegucigalpa (Honduras) y en la ciudad india de Mumbai.

El rastrillo permite no solo obtener recursos para los proyectos, sino «también acercar a la sociedad asturiana la labor humanitaria que desarrolla esta ONG cristiana, Su presidente quiso agradecer «la generosidad y el compromiso de todas las personas que han colaborado, demostrando una vez más que la solidaridad sigue muy presente en nuestra sociedad».