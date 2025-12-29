Rastrillo solidario para proyectos infantiles en en Honduras y la India en Oviedo
Los bajos del colegio Nazaret han acogido la iniciativa de la ONG «Buscando Horizontes»
Los bajos del colegio Nazaret, en la calle Valentín Masip, han acogido hasta este lunes un rastrillo solidario para recaudar fondos que irán destinados a proyectos relacionados con la infancia en Honduras y la India. La iniciativa ha corrido a cargo de la ONG católica «Buscando Horizontes», que tiene entre sus fines el apoyo a la infancia más vulnerable.
El rastrillo abrió sus puertas el pasado sábado y concluyó ayer. En esta ocasión, el dinero obtenido con las ventas de los distintos productos irá a iniciativas de educación infantil y atención sanitaria en Honduras y la India, según afirmó el presidente de la ONG, Javier Álvarez.
El mercadillo ha contado en esta ocasión con una destacada participación ciudadana y el apoyo de voluntarios, que durante tres jornadas han ofrecido artículos donados con fines solidarios, «contribuyendo a mejorar las condiciones de vida y el futuro de niños en situación de especial vulnerabilidad», apuntó Álvarez, quien también agradeció el apoyo de la comunidad religiosa del Nazaret. En concreto, esta ONG desarrolla sus acciones en Comayagua y Tegucigalpa (Honduras) y en la ciudad india de Mumbai.
El rastrillo permite no solo obtener recursos para los proyectos, sino «también acercar a la sociedad asturiana la labor humanitaria que desarrolla esta ONG cristiana, Su presidente quiso agradecer «la generosidad y el compromiso de todas las personas que han colaborado, demostrando una vez más que la solidaridad sigue muy presente en nuestra sociedad».
