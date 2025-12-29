Estas son las calles que serán cortadas al tráfico por la San Silvestre de Oviedo

La Carrera San Silvestre provocará cortes de tráfico en el centro de Oviedo el día 31 a partir de las cinco de la tarde. La prohibición de circulación afectará, desde las 15.00 horas, a las calles Uría, Marqués de Santa Cruz, Toreno, Fruela, Cabo Noval, Principado y Suárez de la Riva.

A ese corte inicial se añadirá desde las 17.30 horas otro circunscrito a las calles que afecten al itinerario completo. Son Uría, Toreno, Plaza General Ordoñez, Cervantes, Independencia, Melquíades Álvarez, Covadonga, la plaza El Carbayón, Argüelles, Jovellanos, Paraíso, Padre Suárez, Marqués de Gastañaga, Campomanes, Plaza San Miguel, González Besada, Pérez de Ayala, Auditorio Príncipe Felipe, Calvo Sotelo, Santa Teresa, Plaza España, Santa Teresa, Avenida de Galicia, Santa Susana, Marqués de Santa Cruz, Cabo Noval, Rosal, Fruela, Uría, Argüelles y teatro Campoamor, donde se instalará la meta.

Las limitaciones la circulación de los vehículos por estas calles con motivo de la 42ª Carrera San Silvestre se estima que finalizará a las 20.00 horas aproximadamente. La empresa TUA informará en sus paradas de los itinerarios alternativos. Desde el Ayuntamiento se aconseja la circulación por las rondas exteriores desde la hora del corte de tráfico y hacer uso de transporte público.

Los parkings que se encuentren dentro del itinerario de la prueba se verán afectados con anterioridad y durante el transcurso de la misma. Más de 6.500 personas corrieron el pasado año la “San Silvestre” por las calles de la capital asturiana. Con esta prueba se abre el año en el que Oviedo será Ciudad Europa del Deporte.