Estas son las calles que serán cortadas al tráfico por la San Silvestre de Oviedo
Las restricciones comenzarán a las 15.00 horas
La Carrera San Silvestre provocará cortes de tráfico en el centro de Oviedo el día 31 a partir de las cinco de la tarde. La prohibición de circulación afectará, desde las 15.00 horas, a las calles Uría, Marqués de Santa Cruz, Toreno, Fruela, Cabo Noval, Principado y Suárez de la Riva.
A ese corte inicial se añadirá desde las 17.30 horas otro circunscrito a las calles que afecten al itinerario completo. Son Uría, Toreno, Plaza General Ordoñez, Cervantes, Independencia, Melquíades Álvarez, Covadonga, la plaza El Carbayón, Argüelles, Jovellanos, Paraíso, Padre Suárez, Marqués de Gastañaga, Campomanes, Plaza San Miguel, González Besada, Pérez de Ayala, Auditorio Príncipe Felipe, Calvo Sotelo, Santa Teresa, Plaza España, Santa Teresa, Avenida de Galicia, Santa Susana, Marqués de Santa Cruz, Cabo Noval, Rosal, Fruela, Uría, Argüelles y teatro Campoamor, donde se instalará la meta.
Las limitaciones la circulación de los vehículos por estas calles con motivo de la 42ª Carrera San Silvestre se estima que finalizará a las 20.00 horas aproximadamente. La empresa TUA informará en sus paradas de los itinerarios alternativos. Desde el Ayuntamiento se aconseja la circulación por las rondas exteriores desde la hora del corte de tráfico y hacer uso de transporte público.
Los parkings que se encuentren dentro del itinerario de la prueba se verán afectados con anterioridad y durante el transcurso de la misma. Más de 6.500 personas corrieron el pasado año la “San Silvestre” por las calles de la capital asturiana. Con esta prueba se abre el año en el que Oviedo será Ciudad Europa del Deporte.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los tipos de coche a los que afectará la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (a partir del jueves)
- El gran proyecto de Oviedo que transformará todo un barrio para impulsar la candidatura a Capital Europea de la Cultura
- Llegar a la puerta del HUCA utilizando pasarelas eléctricas, más cerca: la obra de los tapices rodantes y la gran marquesina entran en la recta final
- Los coches sin etiqueta ambiental también podrán circular por la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo (con condiciones)
- Vecinos de La Corredoria denuncian la saturación “insostenible” de una de las líneas de transporte urbano del barrio
- Instaladas y listas para funcionar las 450 cámaras y radares que controlarán el acceso al centro de Oviedo por la nueva normativa de bajas emisiones
- Oviedo pone fin a una de sus plazas más polémicas: más espacio, pero algún nostálgico de problemáticas antiguas
- La Zona de Bajas Emisiones de Oviedo afectará a 'pocas calles y muy céntricas