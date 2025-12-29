Superan los 320 km/h y cuestan más de 15 millones: así son los dos superdeportivos de lujo con los que Fernando Alonso se pasea por las calles de Mónaco estas Navidades

Fernando Alonso está viviendo sus Navidades más especiales en Mónaco, donde reside con su actual pareja, la periodista Melissa Jiménez. Por un lado, el piloto asturiano será padre por primera vez a los 43 años el próximo mes de marzo. Jiménez está embarazada de casi siete meses, cumpliendo así el deseo del piloto asturiano de tener un bebé. Y por otro, el gran deportista de Fórmula 1 ha estrenado durante estas fiestas dos superdeportivos que superan los 320 kilómetros por hora y cuestan más de 15 millones de euros. Por las calles de Mónaco se le ha visto estos días al volante de estos espectaculares coches, con su novia como copiloto.

El Aston Martin que tiene “todo” para Alonso

El español subió este domingo un carrusel de fotos a sus redes sociales con el Aston Martin Valiant, un superdeportivo que lo tiene “todo”. Es un coche desarrollado a partir del Aston Martin Valour, un deportivo de edición limitada (solo 110 unidades), que combina un diseño retro inspirado en los años 70 con tecnología moderna. Precisamente, en ese carrusel de fotos aparece un selfie de Fernando Alonso y Melissa Jiménez reflejados en el cristal del coche. Se trata de la primera fotoagrafía que el asturiano comparte en sus redes sociales junto a su actual pareja, con la que espera un hijo (o hija) el próximo mes de marzo.

El Aston Martin Valiant surgió de un encargo personal de Alonso para construir un coche que fuera un monumento a la emoción de conducir. El resultado fue este superdeportivo que monta un motor V12 biturbo de 5.3 litros que da 745 caballos de potencia, con una caja de cambios manual de seis velocidades. El Aston Martin Valiant supera los 321 kilómetros por hora como velocidad máxima.

El Mercedes más exclusivo de Fernando Alonso

El piloto español está pasando unos días de Navidad en el Principado de Mónaco, y recientemente ha sido grabado conduciendo un Mercedes CLK GTR. Solo hay 26 unidades, una en posesión de Mercedes, de este superdeportivo que está fabricado para la competición y para la calle.

El Mercedes-Benz CLK GTR es un superdeportivo de competición previsto para competir en el Campeonato FIA GT, pero con algunas modificaciones secundarias para cumplir con la homologación para ser un coche de calle. La diferencia con la versión de carreras era mínima, ya que el deseo de la firma alemana era vender un auténtico coche de carreras y no incrementar el precio final. Los interiores del Mercedes CLK GTR son de piel y como opcional había un sistema de aire acondicionado. Además, se habilitaron dos pequeños maleteros y se añadió el control de tracción para una conducción segura.

Fernando Alonso puede disfrutar de una unidad en plateado, que monta un motor V12 de 612 caballos de potencia y 775 Nm de par. El Mercedes CLK GTR acelera de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 320 km/h.

El Mercedes CLK GTR solo puede conseguirse por subastas privadas o casas especializadas, pero es muy difícil ya que solo hay 26 unidades (una de la propia Mercedes). Las pocas unidades que se han subastado han llegado entre los 13 y 15 millones de euros. Por lo tanto, este superdeportivo es uno de los Mercedes más exclusivos y caros del mundo.